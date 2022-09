Überraschende Wende im „Sommerhaus der Stars“: Zwei Paare müssen in die Exit-Challenge

In Folge 8

+ © RTL/Stefan Gregorowius Die acht Paare zum Staffelstart von „Sommerhaus der Stars“ auf RTL © RTL/Stefan Gregorowius

In Folge 8 von „Sommerhaus der Stars“ steht die nächste Nominierung an: Eigentlich scheint das Ergebnis klar, doch dann müssen zwei Paare überraschend zur Exit-Challenge. Lesen Sie hier, wer:

Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL in vollem Gange. Acht Paare kämpfen zu Staffelstart um den Titel „DAS Promi-Paar des Jahres“. Mittlerweile musste das ein oder andere die Sendung bereits verlassen. In Folge 8 steht die nächste Nominierung an: Ein Paar scheint nach dem Ergebnis gehen zu müssen, doch dann kommt ein Brief, der alles ändert.

MANNHEIM24 verrät, welche zwei Paare überraschend in die Exit-Challenge bei „Sommerhaus der Stars“ müssen.

Schon zum siebten Mal wird eine neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. In der Exit-Challenge entscheidet sich, welches Paar das „Sommerhaus“ verlassen muss – und welches noch bleiben darf. Folge 8 ist bereits seit dem 28. September für Premium-Kunden auf RTL+ verfügbar. (fas)