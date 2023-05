Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Verstehen Sie Spaß?“ und „Schlag den Star“

Eindeutiger Quotensieg

Im Quotenduell traten am 27. Mai die beiden großen Samstagabendshows „Verstehen Sie Spaß?“ und „Schlag den Star“ gegeneinander an. Mit einem eindeutigen Sieger.

Berlin/Köln - Am Samstagabend war im deutschen Fernsehen wieder einmal große Unterhaltung geboten. Während Barbara Schöneberger (49) in der ARD ihre prominenten Gäste bei „Verstehen Sie Spaß?“ hinters Licht führte, traten bei ProSiebens „Schlag den Star“ diesmal zwei Paare gegeneinander an. Doch wer holte sich den Sieg in der Primetime?

„Verstehen Sie Spaß“ versus „Schlag den Star“

Wer am Samstagabend den Fernseher einschaltete, hatte die Qual der Wahl. Ob Fußball, Ostfriesenkrimi oder eine große Unterhaltungsshow - es war für jeden etwas geboten. Bei „Schlag den Star“ ließ Moderator Elton (52) gleich zwei Paare gegeneinander kämpfen. Am Ende unterlagen die beiden „The BossHoss“-Sänger Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) den Comedians vom Podcast „Bratwurst und Baklava“ Özcan Coşar (42) und Bastian Bielendorfer (39).

Auch „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin Barbara Schöneberger hielt wieder einmal ein großes Staraufgebot bereit. So waren u.a. „Bergdoktor“-Legende Hans Sigl (53), Ernie und Bert aus der „Sesamstraße“ und Schlagersänger Ben Zucker (39), der von seiner Schwester Sarah (37) ziemlich gemein hereingelegt wurde, am Start.

Eindeutiger Sieger im Quotenkampf zwischen „Schlag den Star“ und „Verstehen Sie Spaß?“

Für den Quotensieg hat es dennoch nicht gereicht. Klarer Gewinner des Samstags ist nicht nur der FC Bayern München, der sich - für viele überraschend - doch noch die Meisterschaft sichern konnte, sondern auch TV-Sender Sky, der den letzten Spieltag der Bundesliga-Saison übertrug. Ganze 41,5 Prozent der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen sich das Fernduell zwischen dem Rekordmeister und Borussia Dortmund an, wie der Branchendienst dwdl.de berichtet. Platz Eins beim Gesamtpublikum ab drei Jahren geht wieder einmal ans ZDF. Die Verfilmung von „Ostfriesenfeuer“, dem Krimi von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf sahen 5,90 Millionen Zuschauer, was einem Martkanteil von 28,5 Prozent entspricht.

Im Duell der beiden großen Unterhaltungsshows gibt es ebenfalls einen klaren Gewinner. In der relevanten Zielgruppe schalteten 0,48 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 16,3 Prozent) ProSieben ein und sicherten „Schlag den Star“ somit den Sieg. Die ARD liegt mit „Verstehen Sie Spaß?“ und 0,47 Millionen (Marktanteil von 12,8 Prozent) einen Platz dahinter und muss sich geschlagen geben.

