Das TV-Programm an Karfreitag: Die Highlights zu Ostern 2017

Programm bis Ostermontag

+ © dpa „Titanic“ läuft auch an Ostern. © dpa

München - Die Highlights an Ostern 2017 im TV: An Karfreitag laufen jede Menge gute Filme. Wir haben das Fernsehprogramm für Sie aufgelistet.

An Ostern wird es im Fernsehen garantiert nicht langweilig. Neben Sendungen wie „Shopping Queen“, „Das perfekte Promi-Dinner“ und dem Formel 1-Rennen in Bahrain, kommen rund um Ostern auch immer Film-Liebhaber auf ihre Kosten. Ob für Kinder mit den Streifen „Die schöne und das Biest“, „Biene Maja - Der Film“, „Die Monster Uni“ und „Madagascar“, oder für Erwachsene mit Highlights wie „Maleficent“ oder „Titanic“ - das Fernsehprogramm hat so einiges zu bieten. Wir haben für Sie aufgelistet, worauf Sie sich an den einzelnen Feiertagen freuen können - und hier können Sie direkt nachlesen, wie das Wetter an den Oster-Feiertagen wird.

Ostern 2017 im TV: Das Programm am Karfreitag, 14. April 2017

Am Karfreitag sehen Sie unter anderem den Evangelischen Gottesdienst im TV. Für Unterhaltung sorgen der humorvolle Film „Fack ju Göhte“ (der dritte Teil kommt im Herbst) mit Elyas M'Barek und „Ein Chef zum Verlieben“ mit Sandra Bullock. Die Jüngeren können sich auch auf ein volles TV-Programm an Ostern freuen: Am Karfreitag erwartet sie unter anderem der Klassiker „Pünktchen und Anton“ und „Die Schöne und das Biest“.

Uhrzeit TV-Sender Film/Serie Inhalt 10:00 ARD Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag Den Gottesdienst halten Pfarrer Jonas Schiller und die Nürnberger Regionalbischöfe Elisabeth Hann von Weyhern und Stefan Ark Nitsche ab. 10:20 ZDF Die Schöne und das Biest Die Realverfilmung des Klassikers entzückt Groß und Klein am Vormittag des Karfreitags. 13:10 ZDF Die Chroniken von Narnia 1: Der König von Narnia Die Geschwister Susan, Lucy, Peter und Edmund gehen auf Entdeckungsreise im magischen Land Narnia. 13:40 ARTE Pünktchen und Anton Eine wunderschöne Gelegenheit, um mal wieder den liebenswerten Film über die dicksten Freunde „Pünktchen und Anton“ mit den Liebsten zu sehen. 17:50 SAT.1 Ein Chef zum Verlieben In der charmanten Liebeskomödie wirft die talentierte Anwältin Lucy (Sandra Bullock) ein Auge auf ihren Chef. 20:15 Uhr ARD Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen (Teil 1) Adi und Rudi Dassler gründen Deutschlands erfolgreichste Sportschuhfirma. Die Brüder geraten in einen Konflikt, der dazu führt, dass sie die getrennten Unternehmen Adidas und Puma auf die Beine stellen. 20:15 Sat.1 Fack ju Göhte Ex-Knacki Zecki (Elyas M'Barek) will seine Beute wiederfinden - die ist genau unter einer Schule vergraben. Er wird zum Aushilfslehrer und muss mit den frechen Schülern klar kommen. 20:15 RTL Gaby Köster - Ein Schnupfen hätte auch gereicht Gaby Köster, gespielt von Anna Schudt, erleidet eine Hirnblutung und einen Schlaganfall. Nach einem wochenlangen Koma muss sie sich in ihrem neuen Leben zurechtfinden. 21.10 BR Papst Franziskus betet den Kreuzweg Wie seine Vorgänger betet auch Papst Franziskus den Kreuzweg am Karfreitag im römischen Kolosseum. In Erinnerung an den Leidensweg Christi, von der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur Abnahme vom Kreuz, sind im Kolosseum, der antiken Kampfarena, auch in diesem Jahr 14 Stationen aufgebaut. 22:50 Uhr ZDF Boyhood Boyhood war für sechs Oscars nominiert. Das Filmexperiment zeigt einen Jungen, wie er erwachsen wird und seinen Weg findet.

Ostern 2017 im TV: Das Programm am Karsamstag, 15. April 2017

Mit einem Rosamunde-Pilcher-Film kommt der Herzschmerz am Karsamstag garantiert nicht zu kurz. Auch für Sport-Fans ist mit Formel 1 etwas dabei. Das Abendprogramm im TV hat auch einiges zu bieten: zum Beispiel den dritten Teil von „Madagascar“ und den zweiten Teil von „Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen“.

Uhrzeit TV-Sender Film/Serie Inhalt 10:00 RTL Der Blaulicht-Report Auf gleich sechs Stunden Blaulicht-Report können sich Zuschauer am Karsamstag freuen. 12:55 VOX Shopping Queen Auch ein wahrer Shopping-Queen-Marathon erwartet sie. 14:40 ZDF Rosamunde Pilcher: Mit den Augen der Liebe Der verwitwete Leo kehrt für einige Wochen in seine Heimat England zurück und trifft hier auf Caroline, die er vor zehn Jahren überstürzt verlassen hat. 16:45 RTL Formel 1 - Großer Preis von Bahrain Die Formel-1-Piloten drehen an Ostern ihre Runden. Am Karsamstag fahren sie im Qualifying die Startpositionen aus. 20:15 RTL Deutschland sucht den Superstar Wer singt sich zum Superstar? In der Jury sitzen Dieter Bohlen, H.P. Baxxter, Shirin David und Michelle. 20:15 VOX Madagascar 3 - Flucht durch Europa Löwe Alex, Zebra Marty, Giraffe Melman, Nilpferd Gloria und die Pinguine tauchen auf ihrem Weg zurück in ihren New Yorker Zoo bei einem Wanderzirkus unter. 20:15 ARD Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen (Teil 2) Der zweite Teil der Familienserie "Die Dasslers" über die Puma- und Adidas-Imperien.

Ostern 2017 im TV: Das Programm am Ostersonntag, 16. April 2017

Die Musikkomödie „Mamma Mia!“ bringt am Ostersonntag gute Laune in Ihr Wohnzimmer. Außerdem läuft die Free-TV-Premiere einer der erfolgreichsten Marvel-Filme: „Guardians of the Galaxy“ mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Benicio del Toro und weiteren Stars. Vin Diesel gibt übrigens die Stimme von Groot im Film. Die Sport-Interessierten können sich auf einen weiteren Tag Formel 1 freuen.

Uhrzeit TV-Sender Film/Serie Inhalt 10:00 ARD Ostern in Rom: Gottesdienst mit Papst Franziskus und Segen "Urbi et Orbi" Ostermesse mit Papst Franziskus. Nach dem Gottesdienst auf dem festlich geschmückten Petersplatz spendet der Papst von der Benediktionsloggia der Peterskirche den feierlichen Segen "Urbi et Orbi". Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu Christi, ist der höchste Feiertag der Christen. 10:00 Pro7 Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt Joko und Klaas kommen am Ostersonntag gleich besonders lange zu Ihnen ins Wohnzimmer. Ihr Duell um die Welt läuft drei Stunden. 12:55 Pro7 Galileo Big Pictures - Heroes Galileo zeigt 50 einzigartige Helden und ihre Geschichten. 15:20 ZDF Mamma Mia! Meryl Streep, Amanda Seyfried und Pierce Brosnan tanzen und singen sich durch den Ostersonntag. 17:00 RTL Formel 1 - Großer Preis von Bahrain Es geht weiter um den Großen Preis von Bahrain - dieses Mal mit dem Rennen. 20:15 RTL Guardians of the Galaxy In der Free-TV-Premiere sehen Sie unter anderem Chris Pratt („Jurassic World") und Zoe Saldana („Avatar") als schräge Weltraumhelden in einem der erfolgreichsten Marvel-Filme. 22:00 RTL Der Equalizer CIA-Agent Robert McCall (Denzel Washington) kommt in der Free-TV-Premiere zurück aus dem Ruhestand, um die junge Teri (Chloë Grace Moretz) zu retten.

Ostern 2017 im TV: Das Programm am Ostermontag, 17. April 2017

Am Ostermontag sehen Sie im Fernsehen einige Blockbuster: „Maleficent - Die dunkle Fee“ mit Angelina Jolie und „Transformers 4: Ära des Untergangs“ sind zum Beispiel dabei. Auch Tom Hanks und Jason Statham lassen sich an diesem Feiertag im TV blicken. Außerdem ist Ostern 2017 ein wahres Fest der Klassiker: Die freien Tage könnten Sie nutzen, um mal wieder „Titanic“ zu sehen.

Uhrzeit TV-Sender Film/Serie Inhalt 8:20 ZDF Die Biene Maja - Der Kinofilm Die Kleinen können sich auf die gute, alte Biene Maja am Ostermontag freuen. 11:55 SAT.1 Titanic Eine ordentliche Portion Romantik bekommen Sie in Form der Liebesgeschichte rund um die vornehme Rose und den armen Jack. 15:55 ARTE Frauen, die Geschichte machten Die legendäre Kleopatra war eine starke Frau und mächtige Politikerin. 16:55 Super RTL Asterix, der Gallier Die Römer nehmen den Druiden Miraculix gefangen und Asterix und Obelix eilen ihm zu Hilfe. 17:30 Pro7 The Da Vinci Code - Sakrileg Robert Langdon (Tom Hanks) wird zum Verdächtigen bei einem Mord. Auf der Suche nach dem wahren Täter kommt er einer Geheimorganisation auf die Spur. 20:15 RTL Maleficent - Die dunkle Fee In dem märchenhaften Film spielt Angelina Jolie die dunkle Fee. Es erwarten Sie jede Menge spektakulärer Spezialeffekte. 20:15 Pro7 Transformers 4: Ära des Untergangs Die Transformer sind nach ihrem Krieg unerwünscht. Die letzten von ihnen haben sich versteckt, da sie von der CIA gejagt werden. 22:00 RTL Wild Card Jason Statham legt sich in der Free-TV-Premiere mit Gangstern an.

an