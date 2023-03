„So ein durchtriebenes Biest“: Carmen Geiss will sich von Tochter Shania nicht verarschen lassen

„Ich weiß genau was sie will!“

Als Shania Geiss in der neuen Folge von „Die Geissens“ versucht, Mama Carmen mit einem Trick um den Finger zu wickeln, durchschaut diese ihre Tochter sofort. Und macht eine klare Ansage.

Dubai – Die Geissens befinden sich gerade mitten im Umzugsstress. Um in Dubai nicht immer im Hotel nächtigen zu müssen, haben sich Carmen (57) und Robert (59) ein eigenes Appartement im Emirat gekauft. Nach all dem Stress, den das Einrichten einer neuen Wohnung so mit sich bringt, muss natürlich auch etwas Entspannung sein. Also tun die Geissens das, was sie am besten können: Shoppen gehen. Doch dabei kommt es zu einem Zwischenfall zwischen Carmen und Shania (18).

Shania Geiss hat es auf eine teure Designerhandtasche abgesehen

Eigentlich verdient Shania Geiss schon längst ihr eigenes Geld. Finanziell auf ihre reichen Eltern angewiesen ist der jüngste Geissen-Spross nicht. Durch ihre Teilnahme an der Doku-Soap „Die Geissens – eine schreckliche glamouröse Familie“, Instagram-Kooperationen sowie durch den Verkauf ihrer eigenen Bilder kann sich Shania einen Lebensstandard aufrechterhalten, von dem andere 18-Jährige nur träumen können. Doch warum das eigene Geld ausgeben, wenn man auch Mama und Papa anpumpen kann? In der neuesten Folge versucht Shania geschickt, sich eine Designertasche der Luxusklasse zu erschleichen.

Im Dolce&Gabbana-Store hat es ihr eine pinkfarbene Mini-Bag angetan. Lauthals ruft sie nach ihrem Vater, doch Robert kennt das Spiel nur zu gut. „Immer, wenn ich den Namen Papi höre, dann weiß ich, es wird teuer. Das war wie bei Carmen, wenn sie ‚Schatzi‘ sagte, dann wurde es auch immer teuer. Hier muss ich schnell raus.“ Doch Shania gibt nicht auf und macht sich nun auf die Suche nach Mutter Carmen.

+ Carmen Geiss kann so leicht keiner etwas vormachen - auch Tochter Shania nicht © RTL+

Carmen Geiss durchschaut Shanias Absichten

Mit einem gewieften Trick versucht sich die Geissens-Tochter bei ihrer Mutter einzuschmeicheln. „Mama, wieso siehst du so jung aus, heute?“ fragt sie die total verdutzte Carmen. Doch die kennt ihre Tochter und weiß genau, worauf die plötzlichen Komplimente abzielen. „Ah, so ein durchtriebenes Biest“, stellt die 57-Jährige fest. „Aber ich weiß genau was sie will. Aber ich kaufe ihr die Tasche jetzt nicht!“ Schließlich weiß Carmen genau, wie teuer sie das Designerstück zu stehen kommen würde. Vergleichbare Modelle des Lables sind nicht unter 1250 Euro zu haben.

Die Geissens begannen ihre TV-Karriere bei „Goodbye Deutschland“ Kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist: Am 3. Januar 2011 feierte „Die Geissens“ bei RTL2 Premiere und entführte Zuschauer darin in eine Welt, von der viele ein Leben lang nur träumen können. Stets begleitet von Kamerateams beleuchten Robert und seine Liebsten alle Facetten ihres edlen Alltags in der goldenen Côte d‘Azur-Metropole Monaco und zeigen mit jeder neuen Folge, welche luxuriösen Alltagsfreuden ein gut gefülltes Portemonnaie herbeizaubern kann. Diese Mischung aus prunkvoll und nahbar scheint gut anzukommen – die Quoten waren nie besser und nach 14 Staffeln ist noch lange kein Ende in Sicht. Besonders treue Fans dürften die luxuriöse Familie aber noch aus einem ganz anderen kultigen Format kennen. Denn bevor Robert und Carmen mit RTLZWEI gemeinsame Sache machten, präsentierten sie von 2009 bis 2010 ihren protzigen Alltag im VOX-Hit „Goodbye Deutschland“. Diese erfolgreiche, wenn auch kurzlebige Kombi dürfte überraschen – schließlich können die meisten der mutigen Auswanderer, die in dem Publikumsliebling ihren Aufbruch ins Ungewisse dokumentieren, bestimmt keinen so unfassbaren Reichtum wie „Die Geissens“-Star Robert Geiss vorweisen.

Wer wissen möchte, ob Shania Geiss doch noch jemanden findet, der ihr die Luxustasche bezahlt, kann sich die neue Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montagabend (13. März) um 20.15 Uhr auf RTL2 oder bereits jetzt in der Mediathek RTL+ anschauen.

Doch nicht nur bei Shania soll Carmen finanziell aushelfen. Auch Robert Geiss muss seine Frau anpumpen, als er auf einmal seinen Einkauf nicht bezahlen kann. „Mein Geld geht zur Neige!“ klagt „Roberto Geissini.“ Verwendete Quellen: RTL+

