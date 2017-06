TV-Kultserie „Lindenstraße“ fällt fünf Wochen aus

Das gab es noch nie

+ © WDR/dpa Die Fans der „Lindenstraße“ müssen tapfer sein: Mila Beimer (Trixi Janson, l-r), Erich Schiller (Bill Mockridge) Helga Beimer (Marie-Luise Marjan), Lea Starck (Anna Sophia Claus) und Klaus Beimer (Moritz A. Sachs) machen eine Sommerpause. © WDR/dpa

Seit 30 Jahren flimmert die ARD-Serie „Lindenstraße“ immer Sonntags über den Bildschirm. Aber nach der Folge am 9. Juli ist erstmal Schluss. Doch, wie geht‘s weiter?

Zum ersten Mal in ihrer über 30-jährigen Geschichte macht die ARD-Serie „Lindenstraße“ eine mehrwöchige Sommerpause. Nach der Episode am 9. Juli gehe es erst am 20. August weiter, teilte der WDR am Freitag mit.

Wann startet die „Lindenstraße“ wieder?

Die Folge am 20. August werde dann eine besondere: Anders als sonst gebe es nicht mehrere Erzählstränge, sondern die gesamte Folge werde sich auf Familie Sperling konzentrieren.

„Eine Folge der Kultserie wie einen Spielfilm zu erzählen, ist eine schöne Gelegenheit, die „Lindenstraße“ in einem anderen Licht zu präsentieren“, sagte Produzentin Hana Geißendörfer laut Mitteilung.

Die „Lindenstraße“ rund um Mutter Beimer (Marie-Luise Marjan), ihre Familie und die Nachbarn spielt in München, gedreht wird in Köln-Bocklemünd - sie ist seit Dezember 1985 immer sonntags im Ersten zu sehen. Doch die Lindenstraße war schon mal zu Gast in München, wie tz.de berichtet.

Seit Anfang des Jahres sind neue Gesichter bei der „Lindenstraße“ zu sehen.

dpa