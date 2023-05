Tränen, Trennung, Happy End: So ging es für die Paare bei „Bauer sucht Frau International“ weiter

Fotostrecke

1 von 31 Welche Paare sind nach dem Staffelende bei „Bauer sucht Frau International“ noch zusammen, wer hat sich getrennt? © RTL 2 von 31 Bei Farmer Tom und seiner Astrid hängt der Himmel weiterhin voller Geigen – trotz der großen Distanz sind die beiden weiterhin glücklich. Die beiden haben die Hofwoche in Australien verlängert – und danach war noch lange nicht Schluss. „Sie war im Februar wieder hier. Wir telefonieren jeden Tag“, freut sich der 60-Jährige. Und auch Astrid strahlt: „Ich bin ‘Bauer sucht Frau’ sehr dankbar, dass ich den Mann fürs Leben gefunden habe.“ © RTL 3 von 31 Olivenbauer Karl-Heinz aus Italien hat nach der Zeit mit Claudia eine seiner anderen Bewerberin kontaktiert, wie er nach Ende der Show verrät. © RTL 4 von 31 Nun schreibt Karl-Heinz täglich mit Conny, der er nach dem Kennenlernen nicht eingeladen hatte. © RTL 5 von 31 Hobbybauer Heiko und Modefotograf Basti wollten es nach einem krassen Missverständnis eigentlich miteinander versuchen. Doch für die große Liebe hat es bei den beiden Männern dann doch nicht gereicht. „Leider habe ich mit Basti keinen Kontakt mehr. Mein Beziehungsstatus ist leider wie vorher, dass ich alleine bin und mein I-Punkt fehlt“, lässt Heiko uns wissen. © RTL 6 von 31 Bauer Werner und Hofdame Leonie haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt und ihre Zeit bei „Bauer sucht Frau International“ sehr gut genutzt. Dass er so schnell so große Gefühle für eine Frau aufbauen konnte, hat den 27-Jährigen überrascht. Werner war sich bei Leonie aber sicher: „Sie könnte die Eine für mich sein.“ Die beiden wollten sich unbedingt wiedersehen – und arbeiten auch aktuell weiter an einer gemeinsamen Zukunft. © RTL 7 von 31 Schlechte Nachrichten gibt es dagegen aus Argentinien zu vermelden. Die zarte Pflanze der Liebe bei Winzer Ezequiel und seiner Lisa ist leider nicht weiter erblüht. Nach der Hofwoche waren die beiden zwar ein Paar, doch die Gefühle waren nicht stark genug. “Leider haben wir nicht die gleichen Interessen. Wir haben uns getrennt“, erklärt der 42-Jährige in seiner Videobotschaft. © RTL 8 von 31 In Österreich kann Liebesbotin Inka Bause einen Doppelerfolg verbuchen: Jungbauer Johannes und sein Auserwählter Florian sind super happy zusammen. Das Ende der Hofwoche war mega romantisch, Johannes und Flo sind sich danach noch viel näher gekommen und es soll noch viel näher werden: „Florian zieht heute bei mir ein“, strahlt Johannes. © RTL 9 von 31 Bei „Bauer sucht ‚Frau“ International gibt es am Montag und Dienstag (22. und 23.05.2023) wieder Liebesdramen und heiße Küssen. © RTL+

Seit dem 1. Mai 2023 läuft die neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ mit Moderatorin Inka Bause bei RTL. In der letzten Folge vom 23.05. wurde klar, welche Paare zusammen bleiben und wer sich getrennt hat.

Köln - Inka Bause ist das Gesicht der beliebten RTL-Serie „Bauer sucht Frau“. Der Ableger des Originals „Bauer sucht Frau“ ist zwar nicht ganz so erfolgreich, begeistert aber jedes Jahr ebenfalls ein Millionenpublikum vor den TV-Bildschirmen.

„Bauer sucht Frau International„ ist bei RTL ist gerade in die die fünfte Staffel gestartet. In Europa, Afrika, Lateinamerika und Australien suchen Bauern und Bäuerinnen nach der großen Liebe.

Moderatorin Inka Bause lässt seit Jahren in ländlichen Regionen die Herzen hüpfen - hierzulande und in der ganzen Welt. Jetzt geht das internationale Spin-off der beliebten RTL-Romanze in Staffel Nr. 5. Wer sind die eine Teilnehmerin und die sieben männlichen Teilnehmer bei „Bauer sucht Frau International“ 2023? Alle neuen Bauern sind in der Fotostrecke zu sehen. Verwendete Quellen: rtl.de

