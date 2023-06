Das GNTM-Finale live in Bildern

Wen kürt Heidi Klum?

1 von 36 Die Entscheidung ist gefallen: Vivien gewinnt „Germany‘s next Topmodel“ 2023! © ProSieben 2 von 36 Einmal mehr beweisen Somajia und Vivien auf dem Catwalk ihre Model-Qualitäten – wieder zur Musik der Scorpions und dieses Mal mit Heidi Klum in ihrer Mitte © ProSieben 3 von 36 Somajia und Vivien laufen über den Catwalk, während die Scorpions „Like a Hurricane“ performen. © ProSieben 4 von 36 Der nächste Musik-Act: Die Scorpions mit Front-Mann Klaus meine treten auf. © ProSieben 5 von 36 Heidi Klum begrüßt einen alten Jury-Kollegen: Thomas Hayo gesellt sich zur Modelmama. © ProSieben 6 von 36 Challenge: Die Models stellen eine Szene aus Jennifer Lawrence neuem Film nach. © ProSieben 7 von 36 Hoher Gast: Hollywoodstar Jennifer Lawrence besucht die Models. © ProSieben 8 von 36 Weitere Promis im Publikum des GNTM-Finales: Male-Model Marcus Schenkenberg und Vorjahresteilnehmerin Lieselotte sind mit dabei. © ProSieben 9 von 36 Vorjahressiegerin Lou-Anne Gleissenebner sitzt im Publikum und hat ein paar Tipps für die Finalistinnen. © ProSieben

Die 18. Staffel von „Germanys next Topmodel“ mit Heidi Klum hat ihren Höhepunkt erreicht: Im Finale stehen die fünf Nachwuchsmodels Vivien, Nicole, Selma, Somajia und Olivia und hoffen in der spektakulären Live-Show in Köln auf den GNTM-Sieg.

Köln - Endlich ist es so weit: Am Donnerstagabend (15. Juni) meldet sich Heidi Klum (50) live aus Köln. Dort findet das Finale der 18. Staffel von „Germanys next Topmodel“ statt. Vivien, Nicole, Selma, Somajia und Olivia sind die fünf GNTM-Finalisten, die in dem Live-Spektakel mit hochkarätigen Gästen wie Hollywoodstar Jennifer Lawrence (32), Designer-Ikone Jean Paul Gaultier (71) oder auch Leni Klum (19) auf den Titel hoffen. Schon vorab lief es allerdings nicht nach Plan: Kurz vor dem GNTM-FInale ließ Heidi Klums Co-Moderatorin sie im Stich.

