„Verstehen Sie Spaß?“: Thomas Gottschalk bummelt durch Kurort - und erlebt blaues „Herbstblond“-Wunder

München/Baden-Baden - Eine große Show, viele Prominente, Filme mit der versteckten Kamera und ein Moderator mit wasserstoffblonder Mähne? Richtig, es ist wieder Zeit für eine neue Sendung von „Verstehen Sie Spaß?“.

Am Samstagabend dürfen sich die Zuschauer der Kult-Comedy-Show auf zahlreiche prominente Gäste freuen, denn Guido Cantz lädt ein zur beliebten Weihnachtsausgabe. Und an diesen Abend werden sich wohl nicht nur die Zuschauer, sondern unter anderem auch Thomas Gottschalk noch lange erinnern.

Thomas Gottschalk tappt bei „Verstehen Sie Spaß?“ in die Falle

Der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator, der für 2020 ein Comeback plant, kommt selbst aus der TV-Branche. So würde man annehmen, er kennt alle Tricks und Kniffe bei Kamera-Aufnahmen. Selbst Guido Cantz sagt über den 69-Jährigen: „Diesem Mann macht keiner was vor“ - keiner außer „Verstehen Sie Spaß?“.

Denn bevor Thomas Gottschalk am Samstag auf der roten Coach im Münchner Studio sitzen darf, musste er erst einmal ordentlich leiden. Er tappte in die „Verstehen Sie Spaß?“-Falle - bereits zum zweiten Mal.

Thomas Gottschalk: Bereits die zweite Verlade durch „Verstehen Sie Spaß?“

Es ist fast 35 Jahre her, dass Gottschalk das erste Mal hereingelegt wurde. Damals bei Dreharbeiten zu einem Kinofilm. Nun ist es ihm ein zweites Mal passiert.

Eigentlich hatte der „Wetten Dass“-Moderator nur einen ruhigen Spaziergang durch den Kurort Bad Wörishofen in Bayern geplant. Doch er hatte die Rechnung ohne Guido Cantz gemacht, wie die Zuschauer am Samstag auf den Bildschirmen live miterleben werden.

Thomas Gottschalk erlebt sein „herbstbuntblondes“ Bücher-Wunder

Folgendes erwartet die Zuschauer: Thomas Gottschalk macht einen kleinen Spaziergang durch den Kurort, doch als er an einem kleinen Buchladen vorbeigeht, verschlägt es ihm fast die Sprache. Im Schaufenster der Buchhandlung entdeckt er keineswegs sein neu erschienenes Buch „Herbstbunt“.

Dort steht sein Erstlingswerk „Herbstblond“ - und zu allem Überfluss werden die Exemplare auch noch in großen Mengen zu einem Ramschpreis von 3,99 Euro angeboten. Das kann der stolze Buchautor selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen. Doch als er den Laden betritt, wird es nur noch schlimmer. Die Buchverwechselung ist hier wohl definitiv nicht der einzige Patzer. Ein sprichwörtlich „herbstblondbuntes“ Wunder, das Gottschalk dank „Verstehen Sie Spaß?“ erwartet. Natürlich bemerkt er zu spät, dass er Guido Cantz auf den Leim gegangen ist.

Denn von seinem neuen Werk: „Herbstbunt“ will da zu erst niemand etwas wissen. Und das Alte „muss noch raus“, deswegen wird es besonders günstig verkauft. Doch nicht nur das: Das alte Buch findet Thomas Gottschalk sogar im neuen Band. Schuld des Verlages? „Ja, der Verlag ist ja auch etwas verstrahlt!“

Ist für Gottschalk zunächst die logischere Erklärung, nachdem „Verlagsleute auf ihrem eigenen Stern leben“, wie er in der Live-Show von „Verstehen Sie Spaß?“ später selbst erzählt.

„Buchramsch-Aktion“: Thomas Gottschalk wird verramscht

Der Chef erklärt das dann ganz einfach: Er hat eine Konkursware aufgekauft, die man jetzt einfach loswerden muss. „Und die alten Leute hier in dem Kurort, die merken das ja nicht, ob es das alte oder neue Buch ist“, so der Chef Wagner.

Als dann plötzliche eine Band à la Status Quo auf einem Umzugswagen vorfährt wird Gottschalk klar - er ist tatsächlich Guido Cantz auf den Leim gegangen.

„Man denkt wirklich immer, mit mir geht das nicht“, kommentiert Gottschalk die Verlade in der Show. „Wenn es dann wirklich der Fall ist, hat man es nicht gemerkt.“

Guido Cantz fliegt auf: Hat es das bei „Verstehen Sie Spaß?“ schon einmal gegeben?

Natürlich bleibt Thomas Gottschalk nicht der einzige an diesem Abend, der von Guido Cantz auf die Schippe genommen wird. Auch Max Giesinger muss ordentlich schwitzen.

Und selbst Guido Cantz bleibt nicht verschont. Hat es das so schon einmal gegeben? Der blonde Moderator fliegt bei einer Nummer eiskalt auf.

Die komplette Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ läuft dann am 21. Dezember ab 20.15 Uhr im Ersten im TV.

