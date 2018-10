ZDF-Talkshow

Thomas Gottschalk kann in Sachen Unterhaltung im TV so schnell keiner das Wasser reichen. In der ZDF-Talkshow ging dem Entertainer scheinbar etwas richtig gegen den Strich. Markus Lanz musste mächtig einstecken.

Hamburg - Markus Lanz hatte zu seinem Talk am Donnerstagabend vier Gäste eingeladen. Thomas Gottschalk (68) gehörte dazu und wirkte nach einiger Zeit ziemlich genervt. Während der Sendung platzte Gottschalk der Kragen. Der Entertainer schoss mit harten Worte gegen seinen einstigen „Wetten, dass..?“-Nachfolger.

Was war passiert? Warum fuhr Thomas Gottschalk seinen Gastgeber Markus Lanz an? Markus Lanz hatte sich intensiv und überwiegend Michael Müller, dem regierenden Bürgermeister von Berlin gewidmet. Zuvor hatte Lanz Gottschalk gefragt, ob er von den rechten Demonstrationen am Tag der Deutschen Einheit in Berlin etwas mitbekommen habe, Bilder gesehen habe. „Nee, jetzt war ich gerade in München und da gibt es nur Oktoberfestbilder“, antwortete Thomas Gottschalk.

Um die Diskussion wohl etwas in Fahrt zu bringen, spielte Lanz sodann bedrohliche Szenen von Neonazis ein. Fortan führte Markus Lanz allerdings mit Michael Müller ein Zwiegespräch.

Thomas Gottschalk bei Lanz total genervt?

Gottschalk passte das alles scheinbar nicht. Der 68-Jährige wollte bei Lanz über seine neue ZDF-Sendung „Die große 68er-Show“ sprechen.

„Wir haben jetzt eine Viertelstunde über unser Land geredet. Es ging mit den Rechtsradikalen los, dann kam der Bildungsnotstand, davor die Clans und dann der Görlitzer Park“, fasste Gottschalk für Lanz zusammen.

Dann machte der Entertainer seinem Ärger Luft:„Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, will morgen nicht mehr aufwachen!” Markus Lanz lachte etwas gequält, das Publikum klatschte.

Gottschalks Meinung nach sei es dazu noch schwierig, bei solchen Themen den Bogen zu „Love and Peace“ zu spannen.

Video: Thomas Gottschalks Show über die 60er Jahre

Lanz wollte die Abschalt-Kritik von seinem Gast keineswegs auf sich sitzen lassen. Er begann zu erklären, warum seinem Gefühl nach die Leute nicht abschalten würden. Da fiel Gottschalk Lanz wieder patzig ins Wort: „Die können ja auch mehr einschalten.“

Lanz schüttelte kurz bedröppelt den Kopf, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. „Wenn man Dinge klar anspricht und benennt, sind die Leute auch dankbar.“

Die Gäste in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“

Frauenrechtlerin und Journalistin Alice Schwarzer

Entertainer Thomas Gottschalk

Berliner Bürgermeister Michael Müller

Schauspieler Hannes Jaenicke

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ vom 4. Oktober 2018 findet sich auch in der ZDF-Mediathek. Am Samstag um 20.15 Uhr ist "Gottschalks große 68er-Show" im ZDF zu sehen.

