„The Voice Senior“: Sat.1-Zuschauer nach Finale entsetzt - Sender sieht sich zu Entschuldigung gezwungen

Das Finale der Show „The Voice Senior“ sorgte für große Verärgerung unter den Fans. Nun entschuldigte sich Sat.1.

Update vom 5. Januar, 10:16 Uhr:

Am Freitagabend gewann der 64-jährige Dan Lucas die erste Staffel von „The Voice Senior“. Für Kritik in sozialen Netzwerken sorgte allerdings, dass ein Großteil der Finalshow bereits im Dezember aufgezeichnet worden war, die Verkündung des Zuschauer-Votings dann aber live stattfand - ohne Publikum und Coaches. Einige Twitter-Nutzer empfanden dies als „respektlos“ und „lächerlich“.

Erst der Aufschrei, dann die Entschuldigung: Nachdem das Entsetzen der Fans am Freitagabend über das aufgezeichnete Finale der Sat.1-Castingshow „The Voice Senior“ groß war, entschuldigte sich der Privatsender nun in einem Tweet öffentlich.

Info 2: Wir nehmen uns Eure Kritik wie immer zu Herzen. Sollten wir eine weitere Staffel machen, werden wir sie gerne berücksichtigen. #TheVoiceSenior — SAT.1 (@sat1) 4. Januar 2019

Sollte es eine weitere Staffel von „The Voice Senior“ geben, schreibt Sat.1, würde der Sender die Kritik der Fans berücksichtigen. In einem weiteren Tweet des Senders hieß es, dass das Finale aus „produktionstechnischen Gründen“ bereits im Dezember aufgezeichnet werden musste. Ein User zeigte sich von dieser Aussage so verärgert, dass er gar einen einwöchigen Boykott des Privatsenders forderte.

Vorschlag an alle die sich hier zu dem unsäglichen "Finale" von #TheVoiceSenior äußern: Ab jetzt eine Woche lang kompletter #sat1 Boykott! Wer ist dabei? ✌️ @fernsehkritiktv pic.twitter.com/gafBL0XMT6 — Basti (@djcooky78) 5. Januar 2019

Besonders schäumen ließ das Publikum, dass der einzige Live-Part der Sendung das Zuschauer-Votum war. Die Performance der Sänger war bereits im Vorfeld aufgezeichnet worden. Bei der Entscheidung fehlte dann jede Spur von der Jury, den Coaches und sogar dem Publikum.

Der 64-jährige Dan Lucas, der in den 80er-Jahren Sänger der populären DDR-Band Karussell war, arbeitete zuletzt in Dachau als Sozialpädagoge, schreibt merkur.de*.

Rocker Dan Lucas gewinnt mit 64 Jahren „The Voice Senior“

Update vom 5. Januar 2019:

Hohes Alter, höhere Stimme: Der 64-jährige Dan Lucas ist zum ersten „The Voice Senior“ gewählt worden. Im Finale der gleichnamigen Sat.1-Castingshow kürte ihn am Freitagabend ein Großteil der Fernsehzuschauer zum Gewinner. „Wenn man etwas anfängt und durchzieht, will man am Ende auch Erfolg haben. Und der ist mir heute beschieden. Deswegen bin ich total glücklich“, sagte Lucas der Deutschen Presse-Agentur.

Der Rocksänger mit grauer Mähne und Ohrring begeisterte die prominenten Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss schon von der ersten Folge an. Mit hoher, kräftiger und präziser Stimme schmetterte Lucas 80er-Rockballaden wie „You're The Voice“ oder „Don't Stop Believin'“. Im Finale überzeugte er mit „Alone“ von Heart und einer rockigen Version des Beatles-Klassikers „Help“.

„Dans Stimme haut einen weg. Ich bin immer noch fassungslos, weil ich so begeistert bin“, meinte Gewinner-Coach Sasha. Sportmoderator Frank Buschmann twitterte: „Der Kerl zaubert mir ne Hühnerpelle! Lecko mio, ich schäme mich nicht dafür!“

Der 64-Jährige, der bürgerlich Lutz Salzwedel heißt, war in den 80er-Jahren Sänger der populären DDR-Band Karussell („Als ich fortging“) und nutzte 1985 ein Konzert in Westdeutschland zur Flucht. Danach nahm er mehrere Platten auf und arbeitete zuletzt in München als Sozialpädagoge.

Beim vierteiligen Senioren-Ableger des bewährten Casting-Formats „The Voice of Germany“ konnten erstmals Kandidaten ab 60 Jahren mitmachen. Trotz rückläufiger Quoten ist Sat.1 mit der Premiere zufrieden und denkt über eine Fortsetzung nach. „Selten hat ein Format in den sozialen Medien für so viel wertschätzendes und so gut wie ausnahmslos positives Feedback gesorgt“, sagte Sprecherin Diana Schadt der Deutschen Presse-Agentur.

Gewinner Lucas, der mit 10 000 Euro und einem Auto nach Hause geht, erhofft sich nun eine zweite Karriere. Für die anderen Kandidaten geht wohl der Rentner-Alltag weiter. „Ich werde meiner Frau auch morgen wieder das Frühstück machen. Das ist die Regel bei uns“, sagte der bald 81-jährige Fritz Bliesener der dpa.

„The Voice of Germany“ kriegt neuen Ableger: Diese Pläne hat Sat.1

Update vom 14. Dezember 2018: Am 16. Dezember geht es für die letzten vier Kandidaten von „The Voice of Germany“ um alles. Im großen Finale wollen sie die Krone Deutschlands bester Stimme für sich erobern und bekommen dafür hochkarätige Stars zur Seite gestellt.

„The Voice of Germany“ bekommt neues „Senior“-Format

München - Nachdem die aktuelle Staffel von „The Voice of Germany“ als die mit dem schwächsten Auftakt aller Staffeln bezeichnet wurde, will Sat.1 jetzt mit einem neuen Konzept punkten. Nach „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ gibt es künftig auch eine Castingshow für die ältere Generation: „The Voice Senior“!

„The Voice Senior“: The BossHoss nach fünf Jahren zurück in die Jury

Gesucht werden Gesangstalente im Alter von 60 Jahren aufwärts. Die erste von vier Folgen des neuen Ablegers der Show wird am 23. Dezember auf Sat.1 ausgestrahlt, teilte der Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss kehren für die Episoden in die Jury zurück, um mit Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha um die besten Sänger zu kämpfen, heißt es in der Mitteilung.

„Mit „The Voice Senior“ geben wir zum ersten Mal ganz bewusst einer älteren Generation die Chance, uns mit ihrer Stimme zu überzeugen“, sagt Jurorin Yvonne Catterfeld. „Für mich ist es etwas anderes, wenn ein Mensch mit über 60 von der Liebe singt als wenn es ein 16-Jähriger tut. Ich freue mich auf ganz viel Gänsehaut-Momente mit lebenserfahrenen, überzeugenden Stimmen!“

„The Voice Senior“: Mark Foster freut sich auf „Lebensgeschichten“

Auch Sänger Mark Forster, der vergangenen Freitag mit einem Bambi in der Kategorie Musik National ausgezeichnet wurde, zeigt sich von der neuen Idee begeistert: „Ich kann mit Kindern, ich kann mit jungen und junggebliebenen Erwachsenen – und ich kann definitiv mit stimmgewaltigen Oldies! Ich finde es super, dass wir bei ‚The Voice Senior‘ reiferen Semestern die Bühne überlassen. Ich bin gespannt, welche Stimmen uns überzeugen werden - und vor allem: Welche Lebensgeschichten dahinterstecken!“

Sat.1 zeigt die vier Folgen jeweils sonntags und freitags um 20.15 Uhr. Das Finale soll am 4. Januar 2019 ausgestrahlt werden.

