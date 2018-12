Emotionales Finale

Wutschnaubend verlässt Roland Trettl während der Final-Show von „The Taste“ (Sat.1) das Studio. Was hat den Spitzen-Koch an den Rand der Explosion gebracht? Kann er seinen Traum vom Sieg begraben?

Wutausbruch bei „The Taste“: Roland Trettl verlässt vor laufender Kamera das Studio

Update vom 4. Dezember 2018: Beim spektakulären Finale der Sat.1-Koch-Show „The Taste“ liegen die Nerven von Teilnehmern und Coaches blank. Lautes Freudengeschrei, bittere Träne und ein Coach in hemmungsloser Rage – in der letzten Folge von „The Taste“ ist das komplette Spektrum an Emotionen vertreten. Nicht verwunderlich, denn schließlich geht es um einiges. Dem Gewinner winkt neben 50.000 Euro Preisgeld ein eigenes Kochbuch.

Wutausbruch beim Finale von „The Taste“: Roland Trettl kocht vor Zorn

Dementsprechend angespannt sind die verbliebenen Teilnehmer und Coaches. "Allein wenn ich 'Finale' höre, fange ich schon das Zittern an“, gesteht Kandidatin und gelernte Arzthelferin Melanie. Mit vier Köchen stellt Coach Roland Trettl die Hälfte aller Finalisten und könnte eigentlich relativ entspannt in die letzte Folge starten. Doch plötzlich gehen die Nerven mit dem Promi-Koch durch: Wutentbrannt reißt sich der 47-Jährige das Headset vom Kopf und verlässt vor laufender Kamera und ohne ein Wort der Erklärung das Studio.

Wutausbruch beim Finale von „The Taste“: Ist Roland Trettls Traum vom Sieg geplatzt?

Was hat den Spitzen-Koch so in Rage gebracht? Ist Roland Trettls Traum vom Sieg bei der Sat.1-Koch-Show „The Taste“ geplatzt? Das große Finale läuft am Mittwoch, 5. Dezember, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

"The Taste": Chaos im Halbfinale - Frank Rosin rastet in TV-Show aus

Update vom 27. November 2018: Die Sat.1-Koch-Show "The Taste" geht in die heiße Phase. Die Nerven bei den Coaches Frank Rosin und Cornelia Poletto liegen blank. Und das alles wegen ein bisschen Teig. Als Gast im Halbfinale der Sat.1-Koch-Show "The Taste" ist am Mittwoch (20.15 Uhr) die Zwei-Sterne-Köchin Lisl Wagner-Bacher aus Österreich. Mit einer eigentlich ganz einfachen Aufgabe. Ihr Thema lautet schlicht und einfach: Teig. Doch damit sorgt sie für reichlich Chaos.

Pfannkuchen, Schmarrn und Knödel - solche Gerichte sollten für die Köche von "The Taste" doch ein leichtes Spiel sein. Dachte sich wohl auch Frank Rosin. Doch in seinem Team passt überhaupt nichts zusammen. Dann flippt der Coach aus: "Was machst du denn da?!", schreit Frank Rosin und muss Semi einweisen, wie er einen Kaiserschmarrn-Teig machen soll. Nachdem auch noch Fritz ihn zum wiederholten Male fragt, was genau er tun soll, ist Frank Rosin richtig genervt: "Wir machen doch hier keine Pfannenkuchen im Kindergarten oder so, sondern wir machen hier Halbfinale!", meckert der Koch gestresst.

Und auch Kontrahentin Poletto hat es mit ihrem Team nicht leicht. Fast schon resignierend sagt sie: "Ich habe bei der Christina einfach sofort gemerkt, dass da eine totale Blockade war. [...] Ich musste jeden einzelnen Schritt erklären. [...] Es war wirklich fast nicht mehr möglich, auch nur eine Tomate in Scheiben zu schneiden."

+ Dramatische Szenen bei "The Taste": Frank Rosin erleidet mitten in der Sendung einen Allergie-Anfall © SAT.1

Rosin oder Poletto - wer bekommt Team und Nerven besser in den Griff und schafft den Sprung ins "The Taste"-Finale? Die Antwort gibt es am Mittwoch, 20.15 Uhr, auf Sat.1.

Schock bei "The Taste": Drama um Frank Rosin - plötzlich verlässt er TV-Show

München - Solch dramatische Szenen gab es bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" noch nie: Der 52 Jahre alte Sterne-Koch Frank Rosin muss die Sendung abbrechen. Wie nordbuzz.de* berichtet, erleidet der "The Taste"-Coach einen Allergie-Anfall und muss das Studio verlassen. Kommt er wieder auf die Beine um an der Verkostung des Solo-Kochens teilzunehmen?

Frank Rosin: Allergie-Schock bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Gast-Koch Marco Müller wird ihm zum Verhängnis

+ TV-Koch Frank Rosin ist normalerweise eher als "harter Hund" bekannt © picture alliance / Georg Wendt/d Grund für den Schock-Moment in der Sat.1 Koch-Show "The Taste" sind die Zutaten, die Gast-Koch Marco Müller für das Solo-Kochen im Gepäck hat. Zum Thema "Wald" hat er exotische Komponenten wie eingelegte Fichtenspitzen, Wacholderbutter und Lärchenöl mitgebracht. Eine echte Herausforderung für die Kandidaten und das Verhängnis für Frank Rosin.

Allergie-Schock bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Plötzlich wird Frank Rosin schlecht

+ Die Zutaten zum Thema "Wald" werden Frank Rosin zum Verhängnis © pa/obs SAT.1 Bevor das Solo-Kochen der siebten Folge der Sat.1-Koch-Show "The Taste" startet, probieren alle Coaches die Zutaten von Marco Müller, um hinterher die Komponenten auf den Löffeln erschmecken zu können. Hier nimmt das Drama seinen Lauf: "Puh. Mir wird schlecht", teilt der sonst so harte Kerl Frank Rosin mit.

Schock bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Frank Rosin erleidet Allergie-Schock und muss sich hinlegen

+ Plötzlich wird Frank Rosin schwindelig und er muss sich hinlegen © SAT.1 Mitten im Satz unterbricht Sterne-Koch Frank Rosin seine Kollegin Cornelia Poletto mit den Worten: "Ich muss das mal eben hier abbrechen. Ich bin so ein starker Baumblüten-Allergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir so schlecht und schwindelig." Daraufhin verschwindet der 52-Jährige in der Garderobe um sich hinzulegen.

Schock bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Kollegen sorgen sich um Frank Rosin

+ Die "The Taste"-Coaches: Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann (v.l.n.r.) © Sat.1/Bene Müller Die Koch-Kollegen machen sich große Sorgen um Frank Rosin. "Hast du gesehen wie die Augen plötzlich so groß geworden sind?", fragt Cornelia Poletto beunruhigt. Darauf antwortet der ebenfalls schockierte Roland Trettl besorgt: "Ja, das siehst Du sofort in den Augen." Wie es weiter geht mit Frank Rosin, ob er auf die Beine kommt und an der Verkostung des Solo-Kochens teilnehmen kann, erfahren wir heute, Mittwoch, 21. November, um 20.15 Uhr, bei der Koch-Show "The Taste" auf Sat.1.

