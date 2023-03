„The sweet Taste“-Finale: Kandidaten müssen mit „Schokodessert ihres Lebens“ überzeugen

Gastjuror Christian Hümbs

Fünf Kandidaten stehen im großen Finale von „The sweet Taste“. In der letzten Folge der Sat.1-Show müssen sie das „Schokodessert ihres Lebens“ kreieren.

München - Beim „The Taste“-Ableger „The sweet Taste“ geht es heute um die Wurst - oder besser gesagt ums Dessert. Denn die dritte Folge ist bereits die letzte der Sat.1-Show und damit das Finale des süßen Wettkampfs, der am 22. Februar begann und bisher gut bei den Zuschauern ankam. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben am Mittwoch, 8. März, die Chance, die Jury von „The sweet Taste“ mit ihren süßen Kreationen zu verzaubern. Doch nur einer nimmt den Sieg mit nach Hause - und damit 25.000 Euro Preisgeld.

Nachdem die Finalistinnen und Finalisten bereits auf die Gastjuroren Johann Lafer und Roland Trettl trafen, müssen sie sich in Folge 3 einer wahren Pâtissier-Größe stellen. Und Christian Hümbs hat eine interessante Aufgabe für die Finalrunde im Gepäck: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen das „Schokodessert ihres Lebens“ kreieren. Wer behält bei den insgesamt drei Runden im Finale einen kühlen Kopf und darf sich als erster Sieger von „The sweet Taste“ feiern lassen? Das erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch, 8. März um 20.15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.