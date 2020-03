„The Masked Singer“ 2020 mit zehn neuen Kostümen - die süße Hase-Maske erobert jetzt schon die Fan-Herzen 

Süßes Kostüm erobert Herzen

„The Masked Singer“ 2020: Zehn neue Kostüme gibt es in der neuen Staffel der Musikshow. In eine süße Maske sind die Fans jetzt schon verliebt: den Hasen.

München - Wenn am Dienstag, 10. März der Vorhang für die zweite Staffel der erfolgreichen Musikshow „The Masked Singer“ fällt, dann können sich die Fans auf zehn neue und fantastische Kostüme freuen. Unter ihnen verstecken sich prominente Sänger, Schauspieler oder Sportler, die versuchen, sich gegenseitig durch ihr Sing-Talent aus dem Rennen zu kicken. Der Clou der Show: Unter den fulminanten Kostümen bei „The Masked Singer“ können die Stars nicht erkannt werden - wenn dann höchstens an ihren Stimmen. Das Rateteam rund um Rea Garvey* wird daher viel Freude beim erraten der Stars haben. Moderator von „The Masked Singer“* ist auch dieses Jahr wieder Matthias Opdenhövel.

Zehn neue Kostüme hat sich die ProSieben-Liveshow für ihre zweite Staffel einfallen lassen. Darunter befinden sich gegenüber ihren Gegenspielern auch ein paar softere Zeitgenossen. Der romantische und schusselige Hase ist einer von ihnen.

„The Masked Singer“ 2020: Der romantische Schussel - so zeigt sich der Hase in der Musikshow

Romantisch und schusselig - so zeigt sich der Charakter eines der zehn neuen Kostüme der beliebten ProSieben-Liveshow „The Masked Singer“. Die beiden Charakterzüge sieht man dem Hasen auch durchaus an. Seine romantische Seite zeigt sich in rund 2000 Blümchen, die laut ProSieben in feinster Handarbeit an dem Kostüm angebracht wurden. Auf seiner Hasen-Nase wohnt eine Brille, die er auf einem Instagram-Video drollig nach oben schiebt. Die süßen, langen Ohren tun sein Übriges, um seine liebenswerte Schusseligkeit zu betonen.

„The Masked Singer“ 2020: Fans spekulieren auf Instagram - welcher Star versteckt sich im süßen Hasenkostüm?

Ob sich unter dem Hasen- Kostüm bei „The Masked Singer“ ein genauso zarter Star-Charakter verbirgt, darüber spekulieren derzeit die Fans der ProSieben-Liveshow auf ihrem Instagram-Account. Mit ihren Vorschlägen haben die Kommentatoren des Hasen-Posts die gesamte deutsche Star-Landschaft im Visier. Vor allem weibliche Prominente werden hinter der Maske vermutet. Ein Fan kann sich Schauspielerin Nora Tschirner gut unter dem Kostüm des Hasen vorstellen. „Könnte aber auch daran liegen, dass ich an Keinohrhasen denken musste, wo sie das auch mit der Brille gemacht hat“, heißt es weiter im Kommentar. Ob Moderatorin Sonya Kraus, Sängerin Stefanie Heinzmann oder Entertainerin Daniela Katzenberger - wer tatsächlich als Hase oder Häsin auftreten wird, das werden die Fans in der zweiten Staffel von „The Masked Singer“ erfahren. In einem sind sie sich auf jeden Fall einig: Mit seiner süßen und drollingen Art ist der Hase jetzt schon ihr Liebling und hat ihre Herzen erobert.

„The Masked Singer“ 2020: Das sind die anderen Kostüme der zweiten Staffel neben dem Hasen

Wie und wann Sie alle Folge von „The Masked Singer“ verfolgen* können, lesen Sie in unserer Sendetermin-Übersicht nach.

jbr



Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd