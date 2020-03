„The Masked Singer“: Dalmatiner demaskiert! Mit diesem Promi hat keiner gerechnet

Aus in Show eins

„The Masked Singer“ 2020 auf ProSieben: Der Dalmatiner musste bereits nach der ersten Show die Maske abnehmen. Eine bekannte Sängerin steckte unter dem Kostüm.

„The Masked Singer“ auf ProSieben geht in die zweite Runde.

auf geht in die zweite Runde. Am 10. März begann die TV-Show um die kostümierten Stars.

begann die TV-Show um die kostümierten Stars. Ein Kostüm mit mehreren hundert Swarovski-Steinen wirft Rätsel auf - der Dalmatiner.

Update vom 10. März 2020, 23.25 Uhr: Der Dalmatiner muss bereits nach Show eins von „The Masked Singer“ die Maske abnehmen. Sängerin Stefanie Heinzmann steckte unter dem Kostüm. Weder im Netz, noch vom Rateteam wurde ihr Name am Dienstagabend erwähnt.

Update vom 10. März 2020, 21.55 Uhr: Judith Williams, Veronica Ferres und Désirée Nick - das sind die Tipps des „The Masked Singer“-Rateteams nach dem ersten Auftritt des Dalmatiners.

„The Masked Singer“ 2020: Wer verbirgt sich hinter der Dalmatiner-Maske?

Meldung vom 9. März 2020:

München - Wer verbirgt sich hinter den aufwändigen Kostümen? ProSieben startet mit „The Masked Singer“* am 10. März wieder sein großes Rätselraten um die maskierten Stars. Die Gerüchteküche brodelt bereits und auch in den Sozialen Netzwerken wird schon wild spekuliert. Besonders ein Kostüm sticht dabei ins Auge. ProSieben beschreibt es als das Kostüm einer echten Show-Diva. Doch wer verbirgt sich hinter der Dalmatiner Maske?

„The Masked Singer“ 2020: Wer steckt im Dalmatiner-Kostüm?

Eines ist offensichtlich klar: Unter dem Dalmatiner-Kostüm verbirgt sich eine echt Show-Diva. Das Kleid besteht aus glänzendem Samt, mehrere hundert Swarovski-Steine umschmücken Handschuhe, Gürtel und den Saum des Kleides. Zudem blinkt auf der Nase des Dalmatiners eine XXL-Sonnenbrille. Natürlich handgefertigt und ebenfalls mit Swarovski-Steinen verziert - wie es sich eben für eine echte Diva gehört!

Im Video auf Instagram zeigt sich der Dalmatiner sehr bedeckt, macht nur grazile Bewegungen. Die Taille ist schmal. Könnte das auf eine weibliche Person deuten? Fans spekulierten bereits auf Desiree Nick oder Andrea Berg.

„The Masked Singer“ 2020: Wer tritt neben dem Dalmatiner noch auf?

Neben dem Dalmatiner versteckt ProSieben seine Stars unter anderem auch hinter dem „Drachen“, einer „Göttin“ und einem „Chamäleon“. Zum Chamäleon* gab es bereits viele Spekulationen wer sich denn da hinter dem Kostüm verbergen könnte. Es wird gemunkelt, dass es sich dabei um einen Dschungel-Star handelt. Alle weiteren Kostüme sind:

Das Faultier*

Der Roboter

Die Kakerlake

Der Wuschel

Die Fledermaus

Der Hase

Moderator Matthias Opdenhövel gab vor ab noch einige heiße Infos: Er sei begeistert von den diesjährigen Stars. „Die Zuschauer werden staunen wer da alles drunter steckt.“, lies Opdenhövel in einem Teaser von ProSieben verlauten.

„The Masked Singer“ 2020: Fans sind gespannt auf die Dalmatiner-Diva

Die „The Masked Singer“-Jury um Rea Garvey ist dieses Jahr auch nicht ganz auf sich alleine gestellt. Zum ersten Mal bietet ProSieben eine App in der die Zuschauer für ihre Lieblings-Maske mit abstimmen können. Zudem gibt es in jeder Sendung einen Gast-Juror. In der ersten Show unterstützt beispielsweise Carolin Kebekus Ruth das Jury Team. Es bleibt spannend wer die Diva im der Dalmatiner-Maske wirklich ist - vielleicht nimmt er oder sie die riesen Sonnenbrille ja ab.

Damit Sie keine Show verpassen, haben wir Ihnen alle Sendetermine von „The Masked Singer“* zusammengefasst.

mk

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © dpa / Willi Weber