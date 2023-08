Nach Heike Makatsch und Axel Milberg: Nächste „Tatort“-Kommissarin hört auf

Schon wieder gibt es traurige Nachrichten aus der „Tatort“-Welt: Dagmar Manzel kehrt ihrer Rolle als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn den Rücken.

Nürnberg – In letzter Zeit mussten die „Tatort“-Fans Abschied von gleich mehreren Kommissaren nehmen. Im Juli wurde bekannt, dass der Mainzer „Tatort“ mit Heike Makatsch (52) zu Ende geht. Nur eine weitere Folge wird es im Herbst zu sehen geben. Davor hatte bereits Axel Milberg (67) sein Aus als Kommissar Klaus Borowski verkündet. Bis 2025 sollen aber noch neue Folgen aus Kiel gezeigt werden. Nun kündigt sich der nächste Ausstieg an …

Nun müssen sich die Zuschauer auch noch von Dagmar Manzel (64) verabschieden. Die Schauspielerin steht derzeit ein letztes Mal für den „Tatort“ aus Franken vor der Kamera. Acht Jahre lang löste sie als Kriminalhauptkommissarin Paula Ringelhahn Verbrechen – nun kehrt sie ihrer Rolle auf eigenem Wunsch den Rücken. „Wenn‘s am schönsten ist, soll man aufhören“, erklärt Manzel gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. „Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur, und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte.“

Der erste „Tatort“ mit Paula Ringelhahn war am 12. April 2015 erschienen. Nach zehn Filmen ist für die Hauptdarstellerin nun Schluss. „Ich bin dankbar für diese Zeit. Sie hat mich bereichert und glücklich gemacht, und ich durfte Franken und vor allem die Franken kennenlernen und habe dort immer wieder viele schöne Erlebnisse“, schwärmt Manzel.

Das Phänomen „Tatort“

Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

