ARD-Schocker: „Vampir“-Tatort aus Bremen - So gruselig ist „Blut“

Gruselmomente am 28. Oktober

+ © Christine Schröder/Radio Bremen/dpa Im Bremen-Tatort „Blut“ führt ein Horror-Mord die Kommissare Lürsen und Stedefreund in ihrem vorletzten Fall in eine mystische „Vampir“-Welt. © Christine Schröder/Radio Bremen/dpa

Es wird richtig unheimlich in Bremen. Im Schock-Tatort „Blut“ verstirbt eine junge Frau nach brutalen Bissen in den Hals. Lürsen und Stedefreund geraten bei den Mord-Ermittlungen in ihrem vorletzten Fall in einen mystischen Strudel aus Albtraum und „Vampir“-Horror.

Bremen - Schockmomente, düstere Nachtszenen, beklemmende Realität, die mit Albträumen verschwimmt. Die Ermittlungen im neuen Bremen-Tatort „Blut“ geraten für die Ermittler zunehmend zum mystischen Martyrium. Während Inga Lürsen (Sabine Postel) versucht, den Fall pragmatisch anzugehen, rutscht Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) immer weiter in eine grauenhafte „Vampir“-Welt ab.

„Vampir“-Tatort aus Bremen: Das passiert im neuen Fall „Blut“

+ Lürsen und Stedefreund von der Kripo Bremen am Tatort. © Radio Bremen/Christine Schröder

Ein Notruf erreicht die Polizei Bremen, zu hören sind nur Hilferufe. Kurz darauf wird in einem Park die Leiche einer jungen Frau gefunden. Massive Verletzungen am Hals der Toten geben den Hauptkommissaren Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) ein besonderes Rätsel auf. Den einzigen verstörenden Hinweis, den eine traumatisierte Augenzeugin liefern kann lautet „Vampir“. Während Inga Lürsen Schritt für Schritt ermittelt, gerät Stedefreund in einen fieberhaften Strudel aus Albträumen und mystischem Aberglauben. Als die Kommissare auf Nora Harding (Lilith Stangenberg) und ihren Vater Wolf Harding (Cornelius Obonya) treffen, überschlagen sich die Ereignisse.

Plottwist im „Vampir“-Tatort aus Bremen: „Blut“ spielt mit Ängsten

+ Gerichtsmediziner Katzmann im Gespräch mit Lürsen und Stedefreund. © Radio Bremen / Christine Schröder

Was Regisseur Philip Koch sowie die Schauspieler Sabine Postel und Oliver Mommsen zum Horror-Krimi sagen und welchen Plottwist der Fall bereit hält (Achtung: Spoiler!), lesen Sie bei nordbuzz.de*.

Der neue Bremen-Tatort „Blut“ läuft am Sonntag, 28. Oktober, um 20.15 in Das Erste.

