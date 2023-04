Tanzeinlage sorgt für Ärger – Carmen Geiss leistet sich Fauxpas in RTLZWEI-Sendung

Auf Luxus-Yacht

Carmen Geiss sorgt in der aktuellen „Die Geissens“-Folge für Aufregung. Die Glamour-Lady leistet sich einen Patzer, auf den sie ihre Töchter sofort hinweisen. Lesen Sie hier mehr:

Prunk-Yacht, Luxus-Taschen und prachtvolle Feste: Bei „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ geben Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss regelmäßig einen Einblick in ihren Familien-Alltag. Die Multimillionäre bereisen die Welt, haben teure Villen und sogar eine Yacht. Der Reichtum wird regelmäßig in der RTLZWEI-Show präsentiert. In der neuen Folge „Die Geissens“ entscheidet sich die 57-jährige Carmen für einen Auftritt, der für Aufregung sorgen dürfte.

MANNHEIM24 verrät, welchen Patzer sich die Millionärsgattin Carmen Geiss in der RTLZWEI-Sendung leistet.

Bei „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ präsentiert die Millionärsgattin einen neuen Feder-Kopfschmuck, den die 57-Jährige zuvor bei einem Shopping-Tripp auf Mallorca erstanden hat. Auf der Luxus-Yacht „Indigo Star“, dem Prunk-Schiff, dass übrigens gar nicht den „Geissens“ gehört, hat sich die 57-Jährige für die Präsentation ihres neuesten Kaufs etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Rubriklistenbild: © dpa/Felix Hörhager/IMAGO / Peter Seyfferth MONTAGE