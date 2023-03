Streit bei den Geissens: Robert bezeichnet Tochter Shania als „Zicke“

Tochter droht mit Hungerstreik

Streit gibt es in den besten Familien, auch bei den Geissens. Doch Robert Geiss geht zu weit, als er sich über Shanias Figur lustig macht. Lesen Sie hier mehr:

Lesen Sie auch „Zicke“: Beleidigungen bei den Geissens – Streit zwischen Robert und Shania eskaliert „Zicke“: Beleidigungen bei den Geissens – Streit zwischen Robert und Shania eskaliert

In der Familie Geiss fasst man sich nicht mit Samthandschuhen an. Das wird auch in Folge 25 von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ deutlich. Robert geht nicht gerade zimperlich mit Shania um und neckt sie wegen ihrer Figur – was seine Tochter sehr verletzt, wie sie auch selbst sagt. Robert muss sich dann erst mal eine Standpauke von Carmen anhören, weil er so unsensibel war.

MANNHEIM24 verrät, warum Robert Geiss Tochter Shania beleidigt und wie der Streit schließlich eskaliert.

Seit Jahren können die Zuschauer das Leben der Jetset-Familie auf RTLZWEI verfolgen. Oft zeigen die vier interessante Orte, an die sie ihre Reisen führen, oder Robert und Carmen Geiss lassen ihre Fans teilhaben, wie sie ihr Ferienhaus in Valberg herrichten, weil es verkauft werden soll. Doch manchmal fliegen auch die Fetzen, und nicht nur, wie man vielleicht meinen könnte, zwischen den Schwestern Davina und Shania. (resa)

Rubriklistenbild: © dpa/David-Wolfgang Ebener; Screenshot RTL+ „Die Geissens“; Montage HEADLINE24