Unfassbare TV-Entgleisung zu erschossenem Straßburg-Attentäter: Sender entschuldigt sich

Es soll eine Panne gewesen sein

Chérif Chekatt wurde am Donnerstag in Straßburg erschossen.

Geht‘s noch? Ein TV-Sender hat sich bei einem Beitrag zum erschossenen Straßburg-Attentäter Chérif Chekatt eine unglaubliche Panne geleistet.

Straßburg - Während einer Sondersendung zum Tod des Straßburg-Attentäters Chérif Chekatt ist es beim französischen Fernsehsender BFMTV zu einer makaberen Panne gekommen: Etwa eine Minute lang ertönte am späten Donnerstagabend Bob Marleys „I Shot the Sheriff“ über den Kanal. Chekatt war kurz zuvor von Polizisten in Straßburg erschossen worden.

Je viens vraiment d'entendre la musique : "I shot the sherif" sur BFM TV ? Je pensais avoir rêvé mais d'autres personnes ont bien remarqué cela. — Le thug en personne (@Plantureux) 13. Dezember 2018

Oder war es etwa doch Absicht? Schließlich hieß der Attentäter ja Chérif - insofern passt „I Shot the Sheriff“ klanglich dazu. Was ein unfassbar geschmackloser Scherz wäre.

Straßburg-Anschlag: Sender entschuldigt sich nach TV-Panne

Der Sender stellt es jedenfalls als Panne dar. Nachdem sich zahlreiche Zuschauer in den sozialen Netzwerken empört geäußert hatten, entschuldigte sich BFMTV am Freitag auf seiner Website und in TV-Einblendungen. Der Sender erklärte, es sei während der Live-Sendung zu einer technischen Störung gekommen. Auslöser des Zwischenfalls war demnach ein „Bedienungsfehler“ durch die zuständigen Tontechniker.

„Wir entschuldigen uns bei unseren Zuschauern für diesen Vorfall, der selbstverständlich nicht von uns beabsichtigt war“, schrieb der Fernsehsender. BFMTV kündigte Untersuchungen an, um den Vorfall vollständig aufzuklären.

Précision de BFMTV après l'édition spéciale de jeudi soir https://t.co/7LCNhRhjRL — BFMTV (@BFMTV) 14. Dezember 2018

Polizisten hatten den mutmaßlichen Attentäter Chérif Chekatt am Donnerstagabend im Straßburger Stadtteil Neudorf getötet. Er soll für den schweren Terroranschlag am Dienstagabend verantwortlich sein.

Die Ermittler fahnden noch nach möglichen Komplizen. „Die Untersuchung wird nun fortgesetzt, um potenzielle Komplizen und Mittäter zu identifizieren, die ihn zu der Tat ermutigt oder bei den Vorbereitungen geholfen haben könnten“, sagte der Pariser Antiterrorstaatsanwalt Rémy Heitz in Straßburg. In der Elsass-Metropole und an den Grenzen kehrte wieder etwas Normalität ein. Der Weihnachtsmarkt wurde wiedereröffnet. Gleichzeitig warnen deutsche Behörden vor möglichen Nachahmern.

