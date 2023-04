20 Kilo: Sarah Knappik spricht bei „Kampf der Realitystars“ über starke Gewichtszunahme

Ehrliche Worte

In der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ geht Sarah Knappik an den Start. Gleich zu Beginn packt die TV-Ikone über ihr Gewicht aus.

Phuket – Strahlender Sonnenschein, Palmen, blaue Himmel – und natürlich jede Menge Drama: So lautet das Erfolgsrezept von „Kampf der Realitystars“. Am Mittwochabend (12. April) fällt der Startschuss für die bereits vierte Staffel des RTL2-Formates und unter den bekannten Promigesichtern dürfte Fans mit Sarah Knappik (36) vor allem ein namhafter Inselbewohner gleich ins Auge springen. In den letzten paar Jahren hat sich im Leben der Trash-TV-Legende viel getan – und zu den Veränderungen an ihrem Körper steht sie ganz offen.

„Bin so, wie ich bin“: Sarah Knappik steht bei „Kampf der Realitystars“ zu ihrem Körper

Nach und nach trudeln in der Premierefolge die prominenten „Kampf der Realitystars“-Kandidaten auf der thailändischen Insel Phuket ein und machen sich mit ihren Mitstreitern vertraut. Vor ihnen liegen ein paar harte Wochen, in denen sie über sich selbst hinaus wachsen müssen und sicherlich das eine oder andere Geheimnis über sich offenbaren werden. Für Antonia Hemmer die perfekte Gelegenheit, um über ihren Ex Patrick Romer auszupacken – und auch Sarah Knappik plaudert aus dem Nähkästchen.

Die platinblonde Haarpracht ist über die Jahre gleich geblieben, sonst hat sich Sarah Knappik lookmäßig stets weiterentwickelt. Bei „Kampf der Realitystars“ tritt sie in einem weiten Sommerkleid aus dem Boot und macht kein Geheimnis daraus, dass sie seit der Geburt ihrer Tochter 2021 ein paar Kilos mehr auf den Rippen hat. „Ich bin natürlich schwanger gewesen und habe mich da auch körperlich verändert. Ich habe 20 Kilo zugenommen“, erklärt sie, „Und das ist okay, weil ich bin so, wie ich bin.“

Das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2023 Giulia Siegel (48), Daisy Dee (52), Aneta Sablik (34), Ingrid Pavic (34), Percival Duke (58), Paul Janke (41), Uschi Hopf (76), Antonia Hemmer (22), Matthias Mangiapane (39), Peggy Jerofke (47), Eva Benetatou (30), Serkan Yavuz (28), Emmy Russ (23), Manni Ludolf (60), Bernd Kieckhäben (33), Daniel Schmidt (39), Lukas Baltruschat (28), Sarah Knappik (36), Sascha Sirtl (43), Jay Sirtl (45), Tim Sandt (32), Nico „Patsche“ Patschinski (46), Jéssica Sulikowski (29)

„Könnte in Rente gehen“: Sarah Knappik träumt bei „Kampf der Realitystars“ vom Sieg

Zu sich selbst stehen und stolz auf den eigenen Körper sein – Sarah Knappik macht es bei „Kampf der Realitystars“ schon jetzt genau richtig. „Ich würde gerne mal wieder scharf aussehen“, sagt sie scherzhaft zur Kamera, bevor sie freudestrahlend ihre Inselmitbewohner begrüßt. „Ich habe noch nie ein Format gewonnen“, lacht sie über die wiederholten Reality-Pleiten – schließt aber nicht aus, dass 2023 endlich der Zeitpunkt gekommen sein könnte: „Mein Märchen geht zu Ende, dann könnte ich auch in Rente gehen, es wäre der Knaller.“

Sarah Knappik trotz ihrer (sowieso unwichtigen) Extrakilos so selbstbewusst zu sehen – vor allem für die jüngeren RTL2-Zuschauer dürfte die einstige GNTM-Anwärterin damit ein klares Zeichen gesetzt haben. Auch Ex-„Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Kate Merlan hat sich in den vergangen Jahren stark verändert. Verwendete Quellen: RTL+/Kampf der Realitystars/Folge vom 12. April 2023

