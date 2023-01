„So eine Enttäuschung“: Dschungelcamp-Fans sauer über Kandidaten der neuen IBES-Staffel

„Solche No-Names!“

Am 13. Januar ist es wieder so weit: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ geht in die nächste Runde. Doch die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten kommen im Netz so gar nicht gut an.

Murwillumbah, Australien - Das lange Warten hat bald ein Ende. Ab dem 13. Januar ertönt bei RTL endlich wieder der langersehnte Schrei von der Hängebrücke: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Nach zwei Jahren im Exil (pandemiebedingt 2020 in Hürth-Efferen, 2021 in Südafrika) findet das Dschungelcamp wieder in Australien statt.

Dschungelcamp 2023 u.a. mit Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Lucas Cordalis

Wer wird 2023 König oder Königin des Dschungels? RTL hat sich nicht lumpen lassen und auch für die 16. Staffel des Dschungelcamps ein buntes Potpourri aus mehr oder minder bekannten Stars und Sternchen in die australische Wildnis eingeladen. So dürfen sich unter anderem Dirndl-Designerin Claudia Effenberg (57), Schauspieler Martin Semmelrogge (67), GNTM-Zicke Tessa Bergmeier (33) sowie der Checker vom Neckar Cosimo Citiolo (41) auf Reis und Bohnen oder Delikatessen wie tausendjährige Eier oder Känguruhoden freuen.

Im Netz kommt die Auswahl der Dschungelcamp-Kandidaten jedoch nicht besonders gut an. Zwar freuen sich viele auf die neue IBES-Staffel („genialer Cast“, „geile Mischung“, „gut, dass keine Mobber dabei sind“, „nicht schlecht, die Mannschaft“), doch es gibt auch viele kritische Kommentare, die sich insbesondere auf die Teilnehmer beziehen.

IBES-Fans entsetzt über die neuen Dschungelcamp-Kandidaten

„Jolina und Gigi…die einzigen auf die ich mich freue“, erklärt ein Zuschauer, während sich ein anderer über „zu viele Unbekannte“ ärgert. Ein Dritter hat sich wohl auf einen anderen Cast gefreut, schließlich war im Vorfeld spekuliert worden, dass u.a. Ex-Bachelor Andrej Mangold, „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lisha und Trash-Queen Claudia Obert dieses Jahr den Dschungel aufmischen würden. „Ich war echt am überlegen, ob mir das geben soll… hatte mich sogar ein klein wenig gefreut über die vermutete Besetzung… so eine Enttäuschung!!!! Keiner von den richtigen ‚Guten‘ dabei, die für Unterhaltung sorgen werden. DESHALB werde ich es nicht gucken! Langweiliger Cast, schade!“, so das Urteil des enttäuschten IBES-Fans.

„Der Moment, wenn du dich auf ein Dschungelcamp mit Claudia Obert, Lisha, Twenty4tim und Max Giesinger gefreut hast, aber stattdessen jetzt solche No-Names bekommst“, stimmt ihm ein anderer Zuschauer zu. „Gefühlt waren die alle schon mal dabei“, zeigt sich auch der Nächste wenig beeindruckt. „Muss man die kennen?“, fragt ein anderer.

Ein anderer Dschungel-Fan kann das Gemotze jedoch gar nicht nachvollziehen: „Was denkt ihr eigentlich? Dass die Merkel, Günther Jauch und Helene Fischer in so ein Format gehen? Realitystars sind einfach gerade die ‚Stars‘ der Generation. Deal with it!“, verlangt er.

So unterschiedlich die Reaktionen auch ausfallen mögen, eins ist jetzt schon klar: für genug Drama dürfte auch dieses Jahr wieder gesorgt sein. Noch bevor „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ überhaupt angefangen hat, gibt es schon Beef. Die beiden Dschungelcamp-Kandidatinnen Tessa Bergmeier und Verena Kerth teilen im Netz heftig gegeneinander aus. Verwendete Quellen: RTL; instagram.com/ichbineinstar.rtl

