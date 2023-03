Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“

9 von 19

In der Bergdoktor-Folge „Verlorene Seelen“ (Staffel 2, Folge 11) übernimmt Uwe Kockisch die Rolle des vereinsamten herzkranken Hundebesitzers Johann Eichholz. Der Eigenbrötler hat seine Tochter verloren, an dem Verlust zerbrach auch noch seine Ehe. Menschen kann Johann Eichholz in seiner Nähe nur schwer ertragen, lediglich sein Hund Oskar spendet ihm Trost.

© ZDF/Erika Hauri