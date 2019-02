Sonnenklar.TV kündigt revolutionäre Pläne an

Deutschlands erste Live-Daily-Soap

+ © dpa / Ursula Düren Roberto Blanco und seiner Ehefrau kann man bald beim Urlauben zuschauen. © dpa / Ursula Düren

Der Reiseshopping-Sender Sonnenklar.TV hat revolutionäre Pläne: In einer Daily-Soap sollen prominente Persönlichkeiten Einblicke in ihre Urlaubserlebnisse geben - live und in Echtzeit.

München - Das ist neu in der deutschen Fernsehlandschaft: Eine Art Live-Daily-Soap mit Prominenten hat der Reiseshopping-Sender Sonnenklar.TV angekündigt. Wie der Branchendienst dwdl.de erfahren haben will, soll das neue Format mit dem Titel „Promis im Urlaubsparadies“ am 6. April starten.

Berühmte Menschen lassen die Zuschauer an ihren Urlaubserlebnissen teilhaben. Den Auftakt machen Roberto und Luzandra Mlaco, die während ihrer Marokko-Reise von den Kameras begleitet werden. So bedient Sonnenklar.TV nicht nur das Unterhaltungsbedürfnis seiner Zuschauer, sondern kann gezielt auch seine Reiseangebote platzieren.

Sonnenklar.TV: Promis sollen „in Echtzeit“ zu sehen sein

Anders als bei bisherigen Formaten, werden die Promis dabei drei Mal täglich jeweils fünf Minuten ungeschnitten und live auf allen Sendefenstern zu sehen sein. „Unverfälscht und in Echtzeit“ ist demnach das Motto.

Auftakt von „Promis im Urlaubsparadies“ mit Roberto Blanco bei Sonnenklar.TV

"Roberto Blanco ist ein großartiger Entertainer mit viel Liebe zur Selbstironie und Enthusiasmus bei der Sache. Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeit mit ihm und seiner Frau an Deutschlands erster Live-Dokusoap allen Spaß bereitet", wird Sonnenklar.TV-Chef Andreas Lambeck zitiert.

Auch Reality-Star Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein dabei

Und auch eine zweite Staffel ist dem Bericht zufolge bereits bestätigt. Dann kann die Familie von Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein beim Traumurlaub auf Malta beobachtet werden. Los geht‘s mit den Folgen um den bereits aus anderen Reality-Formaten wie „Goodbye Deutschland“ oder „Promi Big Brother“ bekannten Unternehmer Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein dann am 26. April.

Sollten die ersten beiden Staffeln erfolgreich sein, will Sonnenklar.TV „Promis im Urlaubsparadies“ fortsetzen. Ob jemand wirklich Promis beim Urlauben zuschauen möchte? Das wird sich zeigen.

Die Zusammenarbeit des Senders mit einer anderen Reality-Soap-Familie wurde dagegen im Jahr 2016 beendet. Damals gab es Wirbel um einen umstrittenen Facebook-Post von Carmen Geiss.

va