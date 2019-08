„Sommerhaus der Stars“: Sie gehen heute freiwillig - und verloben sich

Vorsicht, Spoiler!

+ © TV Now Ein Promipaar verlässt heute freiwillig das „Sommerhaus der Stars“ - und verlobt sich vor dem Auszug. © TV Now

Ein Promipaar verlässt heute freiwillig das „Sommerhaus der Stars“. Dann die große Überraschung: Vor dem Auszug gibt es eine Verlobung.

Schon vor der TV-Ausstrahlung am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr ist die vierte Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ im Stream bei TV Now zu sehen. Spoiler-Alarm! Wenn Sie sich heute bei RTL überraschen lassen möchten, welches Paar am Ende geht, dann lesen Sie an dieser Stelle nicht weiter.

„Sommerhaus der Stars“: Dieses Promipaar geht heute freiwillig

Eigentlich ist es am Ende der vierten Folge eine klare Kiste: Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg werden bei der Nominierung von fast allen Paaren auf die Auszugs-Liste gesetzt. Damit ist ihr Ende im „Sommerhaus der Stars“ eigentlich besiegelt. Eigentlich...

Da steht plötzlich Menowin Fröhlich auf, bittet seine Partnerin Senay Ak zu sich und setzt zu einer Ansprache an: „Nach all der ganzen Zeit, wo wir jetzt drin waren, haben wir...“

Mehr muss er gar nicht sagen. Schon fällt Willi Herren ihm ins Wort, der sofort ahnt, dass Menowin und Senay das „Sommerhaus der Stars“ wohl freiwillig verlassen wollen: „Nein, Menowin! Nein! Bitte!!“ Willi fürchtet, seinen „Fels in der Brandung“ zu verlieren, wie er Menowin nennt.

Aber es hilft nichts. Menowin lässt die Bombe platzen: Seine Freundin Senay könne im „Sommerhaus“ keinen Kampfgeist mehr entwickeln, um mit den ständigen Extremsituationen umzugehen. Auch er hat keine Lust mehr. Unter Tränen verkündet er: „Ich will gehen, ich will zu meinen Kindern. Wir werden das Haus verlassen.“

Ein hochemotionaler Moment. Die anderen Paare - mit Ausnahme von Sabrina und Thomas - brechen ebenfalls in Tränen aus. Dass ausgerechnet Menowin und Senay gehen, damit hätte keiner gerechnet.

„Sommerhaus der Stars“: Sabrina schockiert mit dieser Ekelbeichte

„Sommerhaus der Stars“: Menowin Fröhlich macht Senay einen Heiratsantrag

+ Menowin Fröhlich und Senay Ak verloben sich im „Sommerhaus der Stars“. © TVNOW / Max Kohr

Dann erleben die Zuschauer einen emotionalen Moment ganz anderer Art. Vor dem Auszug geht Menowin vor Senay auf die Knie. Benjamin Boyce stimmt „Angels“ von Robbie Williams an. Menowin zu Senay: „Für mich bist du das Beste, was mir je passiert ist. Du hast mich, ein Monster, bei deiner Familie aufgenommen, obwohl ihr die liebsten Menschen auf dieser Welt seid. Es hat so viele Jahre gedauert, dass du aus mir den Menschen gemacht hast, der ich jetzt bin.“

Menowin spricht über seine Probleme, mit denen er für Schlagzeilen sorgte: Suff, Drogen, Strafverfahren wegen Körperverletzung und Betrug, Knast. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Menowin Senay auch beschissen haben.

Außerdem habe sie ihm zwei wunderbare Kinder geschenkt, sagt Menowin zu Senay. „Du hast mich vor Bösem bewahrt und mir eigentlich immer gezeigt, dass Du mich liebst.“ Dann der Heiratsantrag: "Deshalb wollte ich dich heute fragen, ob du meine Frau werden möchtest."

Senay muss nicht lange überlegen. Sie sagt natürlich „Ja!“.

Da kommen den anderen Frauen aber die Tränen! Benjamin Boyce singt weiter „Angels“.

„Verlobungs-Lüge“ im „Sommerhaus der Stars“?

Allerdings gibt es einen Verdacht! War diese Verlobung nur eine Inszenierung für die TV-Kameras?

Eigentlich ist schon länger bekannt, dass Menowin und Senay verlobt sind. Im vergangenen Oktober sagte er der Bild-Zeitung: „Wir sind verlobt. Nächste Woche gehen wir zum türkischen Konsulat, da meine Partnerin Türkin ist. Wir möchten am 31. Dezember standesamtlich heiraten. Die Familie hat einen großen Saal gemietet für die gesamte Verwandtschaft. Das wird eine richtige Sinti-Party.“

Die Boulevardzeitung wittert deswegen sogar eine „Verlobungs-Lüge für mehr Sendezeit“. Hatte das RTL-Drehbuch den emotionalen Moment im „Sommerhaus der Stars“ vorgesehen?

Das bestreitet Menowin gegenüber der Bild: „Von den Plänen für meinen ersten Heiratsantrag hat Senay damals durch einen dummen Zufall erfahren. Damit war die Überraschung geplatzt. Wir haben dann eine türkische Verlobungsfeier gefeiert, aber ich hatte immer vor, sie noch einmal richtig zu überraschen und ihr einen schönen Antrag zu machen.“

„Sommerhaus der Stars“: Sabrina und ihr Graf können bleiben - vorerst!

Und was machen eigentlich die Rausgewählten? Sabrina und ihr Graf können bleiben. Denn: Am Ende jeder „Sommerhaus“-Folge muss ein Paar die „Villa“ verlassen. Was mit dem Auszug von Menowin und Senay ja schon passiert ist. Da dämmert es Yeliz Koc: „Scheiße, unsere Nominierung war umsonst. Sabrina und Thomas bleiben.“

Was noch mehr Zunder ins „Sommerhaus der Stars“ bringt: Wie RTL in einem Teaser für die nächste Folge zeigt, kracht es massiv zwischen Sabrina und Thomas und den Herrens. Sogar eine Beinahe-Schlägerei zwischen Thomas und Willi Herren wird angedeutet. Wir sind schon gespannt!

fro