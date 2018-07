„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Wer ist raus? Und wer ist noch dabei?

Der Überblick

Das „Sommerhaus der Stars“ 2018: Am Montag lief bei RTL die zweite Folge. Wer ist raus? Wer ist noch dabei? Der große Überblick.

Zweite Folge beim „Sommerhaus der Stars“ 2018. So langsam müsste doch mal eines der „Promi-Paare“ rausfliegen, oder? Ist es nicht Sinn der Sendung, den Kandidaten-Kreis so weit auszudünnen, bis am Ende das „Das Promipaar“ feststeht? RTL scheint das ein wenig anders zu sehen. Denn: Auch nach der zweiten Folge sind noch alle Promi-Paare in der Bruchbude in Portugal vertreten.

In der dritten Folge fliegt das erste Paar #Sommerhaus https://t.co/C0bryayleO — RTL.de (@RTLde) 16. Juli 2018

Immerhin: Die Bewohner durften in der zweiten Folge wieder ein Kandidaten-Paar nominieren. Jedes Promi-Paar musste dabei offen erklären, wer in der kommenden Folge nicht mehr um den Schutz vor der Abschussliste spielen soll. Allerdings war die Auswahl in der Sendung vom Montag deutlich eingeschränkt. Jens und Daniela Büchner waren von einer Nominierung ausgeschlossen. Sie landeten bereits in der ersten Folge auf der Abschussliste und sind für die Paarspiele gesperrt, was zum heftigen Streit zwischen Jens und Dani führte. Stephanie Schmitz und Julian Evangelos sowie Shawne Fielding und Patrick Schöpf haben sich in den Paarspielen am Montag den Schutz vor der Nominierung erkämpft.

Bei den Nominierungen zeigte sich eine deutliche Tendenz: Sechs Promi-Paare nominierten Ex-Puffkönig Bert Wollersheim und seine Partnerin Bobby Anne Baker. Damit steht fest: Neben Jens und Daniela Büchner können auch Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker in den Paarspielen nicht mehr um den Schutz vor der Nominierung zu kämpfen.

Wobei seit der Folge vom Montag gar nicht mehr so klar ist, ob die beiden überhaupt noch als Paar im „Sommerhaus der Stars“ antreten. „Es sind einfach so viele Dinge passiert in dieser kurzen Zeit, die für mich richtig verletzend sind“, klagte Bobby Anne Baker nach einem Streit mit Bert Wollersheim, der zu viel gebechert hatte. Sie verkündete: „Ich denke, ich gehe ohne Bert hier raus.“ Aber dann rauften die beiden sich doch wieder zusammen. Fragt sich nur, für wie lange. Bekanntlich ist das „Promi“-Paar bereits getrennt, nachdem Bert Bobby Anne per WhatsApp abschoss. Aber das passierte wohl erst nach der Aufzeichnung der Sendung.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Sie soll die Neue von Bert Wollersheim sein

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Die Nominierungen in der zweiten Folge

Kandidaten-Paar Wen haben sie nominiert? Frank und Elke Fussbroich Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Stephanie Schmitz und Julian Evangelos Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Jens und Daniela Büchner Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Micaela Schäfer und Felix Steiner Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Uwe und Iris Abel Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Patrick Schöpf und Shawne Fielding Frank und Elke Fussbroich Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker Patricia Blanco und Nico Gollnick Patricia Blanco und Nico Gollnick Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Diese Promi-Paare sind noch dabei

Kandidat(in) Partner(in) Woher kennt man sie? Patricia Blanco (46) Nico Gollnick (28) Patricia Blanco ist die Tochter von Roberto Blanco. Dieser tatsache verdankt sie ihren Promi-Status. Ihren Beknantheitsgrad steigerte sie mit Auftritten bei Big Brother, dem Dschungelcamp und bei Adam sucht Eva. Für Schlagzeilen sorgte sie auch mit ihrem extremen Gewichtsverlust. Nico Gollnick ist Unternehmer und CEO seiner Möbelfirma "Nonstop Furniture". Bert Wollersheim (67) Bobby Anne Baker (48) Der ehemalige Bordellbesitzer Bert Wollersheim wurde durch die Doku-Soap "Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!" (RTL II) bekannt. Zudem begleitete er seine damalige Frau Sophia Wollersheim ins Dschungelcamp. Zuletzt sorgte er mit Schulden für Schalgzeilen. Shawne Fielding (48) Patrick Schöpf (49) Shawne Fielding war mit dem früheren Schweizer Botschafter Thomas Borer liiert. Der ehemalige Schweizer Eishockey-Profi Patrick Schöpf ist heute Unternehmer. "Malle-Jens" Büchner (48) Daniela Büchner (40) Jens Büchner wurde durch die VOX-Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt. Seit 2014 ist er auch Schlagersänger aktiv. „Malle“-Jens war auch schon im Dschungelcamp. Mit seiner Frau Daniela betreibt er das Café "Faneteria" auf Mallorca. Micaela Schäfer (34) Felix Steiner (33) Micaela Schäfer wurde 2006 durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel von "Germanys next Topmodel" (ProSieben) bekannt. Seither war sie im Dschungelcamp zu sehen und nutzt jede Gelegenheit, sich nackig zu machen: Ach ja: Beruflich ist sie als Erotik-Model und DJane tätig. Laut RTL ist Felix Steiner Unternehmer, laut anderen Portalen ist er Journalist. Uwe Abel (48) Iris Abel (50) Schweinebauer Uwe Abel war in der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau“ zu sehen. Über die Show lernte er seine jetzige Frau Iris kennen. Frank Fussbroich (49) Elke Fussbroich (51) Frank Fussbroich ist der Sohn von Fred und Annemie Fussbroich und wurde bekannt durch die erste deutsche TV-Doku-Soap im WDR "Die Fussbroich: Eine Kölner Arbeiterfamilie" (1989-2001). Mit seiner Frau Elke ist er seit über zehn Jahren zusammen. Stephanie Schmitz (23) Julian Evangelos (25) Stephanie und Julian lernten sich in der Dating-Reality-Show "Love Island" (RTL II) kennen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Diese Promi-Paare sind schon raus

Kandidat(in) Partner(in) Ausgeschieden in Folge Woher kennt man sie? - - - -

