„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: So krass zanken sich die Büchners 

Sie lieben und sie necken sich.

Jens und Dani Büchner lieben und zanken sich im Wechsel. In der letzten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2018 war der Frust bei beiden besonders groß.

"Du kotzt mich an. Du ziehst mich die ganze Zeit runter", beschwert sich Dani bei ihrem Mann Jens Büchner. Der Grund dafür: Die beiden sind richtig angefressen, weil sie bei den Spielen im "Sommerhaus der Stars" nicht dabei sein dürfen, nachdem sie rausgewählt wurden. Und das Hauptproblem dabei: Man ist der Außenseiter! (Und verdient kein Geld, wenn man nicht bei den Spielen dabei ist) Das ist tatsächlich etwas, was Jens gar nicht mag, denn Jens will nicht rausfliegen, sondern um jeden Preis im Haus bleiben. Deswegen hielt er Daniela letzte Woche auch dazu an, sich gefälligst mit allen zu verstehen. Darauf hat Dani aber keinen Bock und das Gejammer von Jens diese Woche, nicht bei den Spielen dabei zu sein, bringt sie einfach nur auf die Palme."Ich zieh ihn wie so einen Esel, Mann, der wiegt 100 Kilo. Wie soll ich den ziehen? Arschgesicht.", beschwert sich Dani.

Sommerhaus der Stars 2018: Jens Büchner und Daniela im Clinch

Kein Wunder also, dass es bei so unterschiedlichen Ansichten richtig kracht. "Ich möchte jetzt echt heute mal jemanden sprechen. Wirklich der hier was zu sagen hat, damit ich ihn rausnomminieren kann. Das zieht mich runter, weil dann kann ich direkt meinen Koffer packen und mich verpissen", wettert Daniela gegen ihren Jens. Oha, das hört sich ja ganz schön hart an. Vor allem auch das "Arschgesicht" ist ziemlich krass. Aber Daniela klärt beim Public Viewing auf Mallorca in ihrem Café auf, dass das liebevoll gemeint sei. "Ich liebe meinen Mann über alles. Aber ich bin nicht diejenige, die rosa Herzchen kotzt," so Daniela Büchner weiter. Als Erklärung fügt sie hinzu, dass sie einfach eine "kleine Ghetto-Braut" sei, wenn sie so richtig in Fahrt ist.

Jens Büchner und Daniela haben sich wieder versöhnt

Damit zeigte sie auch ihrem Mann Jens Büchner eine neue Seite an sich, denn normalerweise sei sie nicht diejenige, die den Kampfeswillen zeigen würde. Da war Jens auch erst Mal erschrocken. Mittlerweile hat er sich aber wieder gefangen und die beiden haben sich versöhnt, da viel Streit und viel Versöhnung einfach bei den Büchners normal seien. Immerhin, denn ein "Promi-Paar" hat sich ja bereits nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt. Auf jeden Fall verspricht das Gezänke der Büchners noch viel Unterhaltung in den nächsten Wochen, falls sie noch länger drin bleiben, denn nächste Woche fliegen bereits die ersten Kandidaten raus. Wer noch dabei ist und wer schon raus ist, können Sie immer in unserem Übersichts-Artikel nachlesen. Das volle Interview von Jens Büchner und Daniela sehen Sie auf RTL.

SL