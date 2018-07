Sommerhaus der Stars 2018: Bert Wollersheim sieht nichts von seiner Gage

Kandidat in der Show

+ © MG RTL D / Stefan Menne Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) nimmt mit Bobby Anne Baker (48) am „Sommerhaus der Stars“ 2018 teil. © MG RTL D / Stefan Menne

Bert Wollersheim ist mit Bobby Anne Baker im „Sommerhaus der Stars“ 2018 dabei. Aber der Kandidat sieht keinen Cent von seiner Gage.

Diese Frage stellen sich viele Zuschauer von „Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Warum nimmt man nur an so einer Sendung teil? Die Antwort ist ebenso simpel wie einleuchtend: Wegen des Geldes. Oder warum sollte man sich sonst in einer heruntergekommenen Bruchbude (immerhin im sonnigen Portugal!) für die RTL-Zuschauer zum Kasperle machen? Warum sollte man sich sonst 24 Stunden filmen lassen (auch auf der Toilette und im Bad) und sich auf alberne Spiele gegen F-Promis einlassen, wenn nicht des Geldes wegen? Allerdings: Einer der Kandidaten sieht wohl keinen Cent von seiner Gage: Bert Wollersheim, der mit seiner (vormaligen) Partnerin Bobby Anne Baker an der Sendung teilnimmt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird die Gage des verschuldeten Ex-Bordellbesitzers Bert Wollersheim direkt gepfändet. 25.000 Euro soll er nach Informationen der Boulevardzeitung für seine Teilnahme an der RTL-Show bekommen. Von dieser Summe soll er aber keinen Cent sehen. Denn: Die Stadtsparkasse Düsseldorf soll als Wollersheims Gläubiger beim Amtsgericht Krefeld ein Zahlungsverbot gegen RTL und die Produktionsfirma „Seapoint Productions“ erwirkt haben. Tatsächlich sieht es für Bert Wollersheim finanziell nicht rosig aus. Wie sein Anwalt Markus Lehmkühler bereits im Juni 2016 mitteilte, ist Wollersheim verschuldet und pleite. Im September 2016 folgte laut Bild sogar ein Offenbarungseid. Seitdem sollen sich immer mehr Gläubiger melden.

Wollersheims andere Gläubiger werden in absehbarer Zeit wohl kein Geld vom Ex-Rotlicht-König sehen. Bert Wollersheim hat zu wenig Einnahmen. Schon vor seiner Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ 2018 befand die Wirtschaftsauskunft Creditreform, dass eine Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen sei. Oder wie es der Volksmund sagt: Einem nackten Mann kann man nicht in die Taschen greifen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Bert Wollersheim soll schon eine Neue haben

Wollersheim scheint das Leben aber trotzdem zu genießen. Wie die Bild berichtet, soll er sich mit seiner neuen Flamme, dem Erotikmodel und Webcamgirl Ginger Costello vergnügen. Aktuelle Fotos, die der Zeitung vorliegen, sollen Rotlicht-Bert bei dem zeigen, womit er früher sein Geld verdiente: „Tiefe Blicke, innige Küsse. Es gibt sogar Aufnahmen, die eindeutige sexuelle Handlungen zeigen.“

Bobby Anne Baker, die mit ihm aktuell in der RTL-Sendung zu sehen ist, soll Wollersheim schon im Juni per WhatsApp abserviert haben. Zudem soll er sich während der Beziehung mit Bobby Anne Baker mit dem Erotikmodel vergnügt haben. Ein Freund von Baker berichtet der Boulevardzeitung: „Sie ist auch schon häufiger bei ihm in der Wohnung gewesen. Bert hat Bobby betrogen und verarscht, sie hat einen riesigen Hass auf ihn.“ Immerhin: Bobby Anne Baker darf ihre Gage für „Das Sommerhaus der Stars“ 2018 wohl behalten.

Was Ginger Costello an dem 36 Jahre älteren ehemaligen Puffbesitzer findet? Keine Ahnung! Aber eines ist sicher: Wegen des Geldes hat sie sich sicher nicht an ihn rangeschmissen.

Ob sich das bereits im Sommerhaus der Stars angekündigt hat, nachdem Bobby die ganze Zeit so traurig wirkt? Möglich wäre es. Das war auch ein Grund, warum sie von Patricia Blanco nominiert wurde. Die größeren Streithähne sind dennoch Jens und Daniela Büchner, auch wenn die immer noch zusammen sind. Doch nicht nur Jens, sondern auch Bert Wollersheim hat mit Daniela Büchner Stress.

Sommerhaus der Stars 2018: Woher kennt man Bert Wollersheim?

Seit den 1970er Jahren machte Bert Wollersheim sich im Düsseldorfer Rotlicht-Milieu als Bordell-Betreiber einen Namen. Ihm gehörten unter anderem die Etablissements „Darlings“ und „The Red Mile“. Mitte der 1990er Jahre kam er mit dem Gesetz in Konflikt: Damals saß er im Gefängnis, verurteilt wegen erpresserischen Menschenraubs. Wie der Westen berichtet, verliebte sich eine der Frauen, die für ihn als Prostituierte arbeitete, in einen Rechtsanwalt und zog zu ihm. Bert Wollersheim forderte angesichts des Verdienstausfalls eine Art „Ablösesumme“ für Ex-Prostituierte. Als er diese nicht bekam, ließ er die Frau entführen und hielt sie auf seinem Hof in Willich am Niederrhein gefangen.

Einem größeren TV-Publikum wurde Bert Wollersheim ab 2011 durch die RTL2-Show „Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!“ bekannt. Von der Reality-TV-Show profitierte vor allem seine damalige Frau Sophia Wollersheim, die vor allem durch zigfache Schönheits-OPs für Schlagzeilen sorgte. 2016 war sie im Dschungelcamp zu sehen und holte den zweiten Platz. Bert Wollersheim durfte sie immerhin nach Australien begleiten. Noch in diesem Jahr trennte sich das Paar, 2017 wurden sie geschieden. Sophie Wollersheim wartet noch immer auf den großen Durchbruch.

Ob das „Sommerhaus der Stars“ 2018 Bert Wollersheims TV-Karriere zu einem Höhenflug verhilft? Man darf gespannt sein...

fro