„Das Sommerhaus der Stars“: RTL dreht erneut in NRW – erste Spekulationen über Paare

Trash-Highlight des Sommers

In der kommenden Woche sollen in Bocholt (NRW) wieder die Dreharbeiten zum „Sommerhaus der Stars“ starten. Über die teilnehmenden Promi-Paare gibt es bereits Spekulationen.

Bocholt (NRW) - Für viele Trash-TV-Fans ist die Sendung wohl das TV-Highlight des Sommers: „Das Sommerhaus der Stars“ lockt alljährlich im Spätsommer tausende Zuschauer vor die Bildschirme. Wie Bild erfahren haben will, wird „Das Sommerhaus der Stars“ auch in diesem Jahr coronabedingt wieder in Deutschland* gedreht - und auch die ersten prominenten Teilnehmer sollen bereits feststehen. RUHR24* berichtet mehr.

TV-Show Sommerhaus der Stars Länge 90 bis 235 Minuten Jahr(e) seit 2016 Produktionsunternehmen Seapoint Productions Produktion RTL

„Das Sommerhaus der Stars“ (RTL): Dreharbeiten sollen 2021 wieder in Bocholt (NRW) stattfinden

„Es stimmt. Wir freuen uns auf die Dreharbeiten in Bocholt“, bestätigte ein Sprecher von RTL gegenüber Bild vor einigen Tagen die erneuten Dreharbeiten von „Das Sommerhaus der Stars“ in NRW. Eine offizielle Mitteilung des Senders liegt jedoch noch nicht vor.

Dass die Dreharbeiten der beliebten Reality-TV-Sendung aber auch 2021 wieder in NRW und nicht wie sonst in Portugal stattfinden, liegt angesichts der Corona-Pandemie nahe. Zwar habe man laut des Berichts von Bild auch mögliche Drehorte in Thailand geprüft, diese Pläne seien jedoch schlussendlich verworfen worden.

Bereits in der kommenden Woche sollen deshalb die Dreharbeiten wieder auf einem Bauernhof in Bocholt starten (mehr Nachrichten über Promis aus NRW* auf RUHR24).

„Sommerhaus der Stars“ 2021 (RTL): Erste Teilnehmer sollen bekannt sein

Beim „Sommerhaus der Stars“ leben acht Promi-Paare mehrere Wochen lang auf engstem Raum zusammen und müssen sich in unterschiedlichsten Spielen beweisen. Im vergangenen Jahr sorgte die RTL-Sendung mit Alkohol- und Mobbing-Exzessen für einen Eklat. Laut Bild will der Kölner Sender deshalb in diesem Jahr härter gegen „Pöbeleien“ vorgehen.

Welche der teilnehmenden Promi-Paare für den nötigen Zündstoff sorgen werden, ist noch nicht klar. RTL hat offiziell noch keine Kandidaten der diesjährigen Staffel bestätigt. Bild will die ersten Paare jedoch bereits kennen.

Mögliche Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ (RTL): Sind Niko Griesert und Michèle de Roos dabei?

Laut der Zeitung sollen unter anderem RTL-Bachelor Niko Griesert (30) und seine im Finale* „zuerst-abservierte-und-nun-doch-wieder-verliebte“ Freundin und Bachelor-Zweitplatzierte Michèle de Roos (27) in den Bocholter Bauernhof ziehen.

Bachelor Niko hatte vor wenigen Wochen im Finale der RTL-Show für Aufsehen gesorgt, weil er Kandidatin Michèle zunächst abservierte, dann wieder in die Sendung zurückholte und ihr dann im Finale doch nicht die letzte Rose schenkte. Nach Ende der Dreharbeiten entschied sich der Osnabrücker dann jedoch erneut um, ließ Gewinnerin Mimi im Regen stehen und ist nun offenbar glücklich mit Michèle liiert.

Eine weite Anfahrt hätte das Duo übrigens nicht: Wie die beiden vor kurzem auf Instagram berichtet haben, wollen sie demnächst in eine gemeinsame Wohnung in Michèle de Roos‘ Heimat Köln ziehen.

RTL: Weitere mögliche Teilnehmer vom „Sommerhaus der Stars“ 2021

Neben dem „Bachelor“-Paar soll es jedoch noch weitere, heiß gehandelte Teilnehmer geben: Zu den teilnehmenden Paaren sollen auch Drag-Queen Katy Bähm (28) und Ehemann Francis Walter (27) zählen.

Die Drag-Queen hat bereits ausführlich Reality-TV-Show-Erfahrung gesammelt, nahm schon bei „Queen of Drags“ (ProSieben), „Promi Big Brother“ (Sat.1) und „Promis unter Palmen“ (Sat.1) teil. Ob die Berlinerin nun jedoch tatsächlich den ProSieben/Sat1-Kosmos verlässt und zu RTL wechselt, wird sich zeigen.

+ Bachelor Niko Griesert (li.) und Michèle de Roos (re.) im Finale der RTL-Show. © TVNOW

Laut Bild angeblich ebenfalls dabei: Antonia Hemmer (21) und Patrick Romer (25), das Traumpaar der vergangenen Staffel von „Bauer sucht Frau“, sowie „Rosenheim Cops“-Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und Ehemann und „Bachelorette“-Kandidat Mike Cees-Monballijn (33). RTL wollte sich auf die Gerüchte gegenüber Bild bislang wie üblich nicht äußern. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA

