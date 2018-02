Das passiert im neuen Star Wars - und dieser Game-of-Thrones-Star spielt mit

„Solo: A Star Wars Story“

Am 25. Mai startet der neue Star Wars Film in den deutschen Kinos. Jetzt wurde der neue Trailer präsentiert. Das passiert in „Solo: A Star Wars Story“.

Endlich ist er da: der Trailer zu „Solo: A Star Wars Story“. Am 25. Mai startet der Film in den deutschen Kinos, jetzt gibt es bereits den ersten Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer erwartet.

„Solo: A Star Wars Story“: Vergangenheit von Han Solo überrascht

Der Film dreht sich um den jungen Han Solo (gespielt von Alden Ehrenreich), der sich auf der Straße herumschlägt, seit er zehn Jahre alt ist. Jetzt möchte er der beste Pilot der Galaxie werden und bewirbt sich hierzu - Überraschung - bei der „Imperial Army“. Also seinen späteren Feinden. Außerdem zeigt der Trailer, wie Han Solo und Wookie Chewbacca im Laufe des Films zu den treuen Freunden werden.

Star Wars: Hier geht‘s zum ersten „Solo“-Trailer

Im Pelzmantel gekleidet sieht man im Trailer Danny Glover als den jungen Menschenschmuggler Lando Calrissian, dem anfangs das Raumschiff Millennium-Falke gehört. In dem Film ist das spätere Schrott-Raumschiff sogar noch recht modern.

Die „Mutter der Drachen“ im Star Wars-Weltraum: Emilia Clarke spielt bei „Solo“ mit

Zudem ist noch Emilia Clarke zu sehen (bekannt als „Mutter der Drachen“, Daenerys Targaryen aus „Game of Thrones“), die im Film Q`ira heißt, und im Trailer klar macht, dass sie Han Solo durchschaut hat.

