Sendetermine von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ auf VOX

Im November und Dezember

Seit Jahren verfolgen Zuschauer gespannt die Schicksale der Familien in „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Lesen Sie hier, wann die Serie das nächste Mal gesendet wird:

Zu neuen Ufern aufbrechen, fremde Länder entdecken und sich eine ganz neue Existenz von null aufbauen – seit 2006 zeigt „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ die Schicksale von Auswandererfamilien, die im Ausland ihr Glück versuchen oder dort bereits seit Jahren leben. Teilweise über Jahre können die Zuschauer verfolgen, wie sich die Kandidaten ihr neues Leben einrichten.

MANNHEIM24 verrät, wann im November und Dezember die nächsten Folgen von„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ laufen.

Zu sehen sind die Folgen auch auf RTL+. Manche der Protagonisten sind sogar über die Serie hinaus berühmt geworden. So zum Beispiel die Ludwigshafenerin Daniela Katzenberger, die auch heute noch in Mallorca lebt, seit 2010 ihre eigene TV-Serie sowie diverse Ableger hat und auch in anderen Fernseh-Shows ein gern gesehener Gast ist. (resa)

