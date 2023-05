„Hartz und herzlich“-Janine überrascht Fans mit neuer Arbeit – „Vertrag unterschrieben“

Überraschung auf Instagram

Bei „Hartz und herzlich“ wird derzeit Janines Weg zur Selbstständigkeit gezeigt. Inzwischen hat sich die Mannheimerin allerdings umentschieden, wie sie nun auf Instagram verkündet:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ verfolgt die Bewohner des sozial schwachen Viertels in Mannheim auf Schritt und Tritt. In der Sendung dreht sich alles um die – zum Teil schweren – Schicksale der Benz-Barackler sowie deren Alltag mit Hartz IV. Wie MANNHEIM24 berichtet, gibt es auch positive Entwicklungen bei „Hartz und herzlich“.

Sendung Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Janine macht sich nach Ausbildung selbstständig

Die Benz-Baracken im Mannheimer Stadtteil Waldhof – hier lebt auch Zwillingsmama Janine. Durch die RTLZWEI-Sendung ist sie inzwischen weit über die Grenzen der Quadratestadt hinaus bekannt. Über die Jahre ist sie neben Elvis, Katrin und der inzwischen verstorbenen Dagmar zu einer echten TV-Bekanntheit geworden. (Die Sozialdoku ist auch auf RTL+ zu sehen.)

Was die Zuschauer an ihr bewundern? Ihre Zielstrebigkeit! In der Sozialdoku „Hartz und herzlich: Tag für Tag Benz-Baracken“ ist derweil zu sehen, wie sich Janine ihren Weg in die Selbstständigkeit erkämpft. Die Kameras haben die Mannheimerin auf ihrem langen Weg dahin begleitet: vom Hobby über das Stipendium bis zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung an einer Frankfurter Make-up-Artist-School.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Janine schließt Laden – und überrascht mit Neuigkeiten

Janine hat ein Auf und Ab der Gefühle erlebt: Dem großen Tag, an dem die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin endlich ihren eigenen Laden eröffnet, folgt wenige Monate später eine herbe Enttäuschung: Die „Hartz und herzlich“-Beautyqueen kündigt die Salonschließung an.

In einer Instagram-Story gibt Janine das Laden-Aus bekannt: „[...] ich arbeite ab sofort von zuhause aus. Mein Laden ist ab sofort geschlossen! Es ist nichts Schlimmes passiert, war meine Entscheidung.“ Sie schreibt außerdem, dass Termine weiterhin per E-Mail gebucht werden könnten. Über die Gründe der Schließung ist bislang nichts bekannt. Jetzt überrascht Janine ihre Fans allerdings mit erfreulichen Neuigkeiten!

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Janine unterschreibt Arbeitsvertrag

In ihrer Instagram-Story teilt Janine am Donnerstag (4. Mai) eine überraschende Neuigkeit mit: „Happy. Arbeitsvertrag unterschrieben“, ist da zu lesen. In einem darauffolgenden Beitrag postet die Alleinerziehende ein Video ihrer Kinder, die auf einem Spielplatz ausgelassen toben. Dem Familien-Video gibt sie eine emotionale Überschrift: „Ich mach alles nur für euch“.

Nun hat die Realität das Geschehen im TV überholt. In der Vorschau der neuen Folgen „Hartz und herzlich“ erzählt Janine noch, dass sich die Eröffnung ihres Ladens um einen Monat verzögert und steckt inmitten der Vorbereitungen für die Selbstständigkeit. Wie sie jetzt auf Instagram verkündet, hat sie offenbar einen Vertrag als Angestellte unterschrieben. Was das für ihre Selbstständigkeit bedeutet, wird sich zeigen. (sik)

