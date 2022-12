Screenshot bei „Punkt 7“: Hat RTL hier eine neue Dschungelcamp-Kandidatin verraten?

IBES-Nachrückerin

Endlich ist es so weit: Das Dschungelcamp geht wieder los! Dieses Jahr mit Neumoderator Jan Köppen. Die Kandidaten stehen auch bereits fest. Doch nun scheinen Fans eine weitere Teilnehmerin enttarnt zu haben.

Köln - Ab Januar heißt es wieder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Im RTL-Magazin „Punkt 7“ stellt der Privatsender die Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps vor. Doch aufmerksame Zuschauer sollen eine bislang unbekannte Teilnehmerin in dem Clip erkannt haben.

Hat RTL hier eine neue Dschungelcamp-Kandidatin verraten?

Schauspieler Martin Semmelrogge (67), Neue-Deutsche-Welle-Sänger Markus Mörl (63), Spielerfrau Claudia Effenberg (57), und Sänger Lucas Cordalis (55) zählen zu den bekanntesten Teilnehmern der 16. IBES-Staffel. Trash-TV-Fans dürfen sich außerdem über „Beauty & the Nerd“-Gewinnerin Cecilia Asoro (26), „Ex On The Beach“-Kandidat Gigi Birofio (23), Make-up-Influencerin Jolina Mennen (30) und GNTM-Kandidatin Tessa Bergmaier (33) freuen. Verena Kerth (41), Jana Pallaske (43), Cosimo Citiolo (40) und Papis Loveday (45) komplettieren die Runde.

+ Melody Haase wurde 2014 durch ihre Teilnahme an DSDS bekannt © RTL/Ruprecht Stempell & Instagram/unicoyoutube

Nun sollen Fans in dem kurzen Clip allerdings eine weitere Teilnehmerin erkannt haben. Melody Haase taucht für eine Millisekunde plötzlich in einem hellblauen Kleid auf. Viele behaupten daher direkt, Melody Haase wird Nachrückerin im diesjährigen Dschungelcamp. Wer den Clip online jetzt nochmal sehen will, wird allerdings enttäuscht: RTL hat den Ausschnitt entfernt. Zum Glück haben aufmerksame Fans direkt Screenshots gemacht.

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt? Seitdem am 09. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Region New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht. Quelle: tonight.de

Melody Haase als Nachrückerin bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“?

Ob Melody Haase tatsächlich auch ins Dschungelcamp zieht, bleibt zwar unklar, doch die Beweise dafür scheinen ziemlich eindeutig. Fans werden wohl noch ein paar Wochen warten müssen, bis ihre Frage endlich beantwortet wird. Am Freitag, dem 13. Januar 2023 startet die neue Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“.

Das Dschungelcamp bietet mit ekligen Mutproben und häufigen Auseinandersetzungen der Kandidaten den Zuschauern eine erstklassige Unterhaltung. Doch um das zu erreichen, wird hinter den Kulissen viel getrickst, wie ein Mitarbeiter des Dschungelcamps verriet. Verwendete Quellen: t-online.de, Instagram.com

Rubriklistenbild: © RTL/Ruprecht Stempell & Instagram/unicoyoutube