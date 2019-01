„Schwiegertochter gesucht“-Kandidatin Selma erinnert Daniela Katzenberger an jemanden - Sehen Sie‘s auch?

Single Arno bleibt bei ihr der Mund offen stehen

+ © RTL Selma aus „Schwiegertochter gesucht“. © RTL

Bei „Schwiegertochter gesucht“ suchen heiratswillige Junggesellen schon in der zwölften Staffel ihre Seelenverwandten. Die Kandidatin Selma (27) erinnert Daniela Katzenberger an jemanden.

Update vom 28. Januar 2019: Selma (27) aus Hamburg lernte bei „Schwiegertochter gesucht“ den Gabelstaplerfahrer Arno (39) kennen. Er hatte schon in der Sendung vom 14. Januar 2019 (siehe Update weiter unten) erklärt, er suche eine Frau „wie so eine süße Paris Hilton halt“. Bei Selma sah er offenbar auch eine gewisse Ähnlichkeit.

Daniela Katzenberger hingegen sieht eine optische Parallele zu einem anderen Promi: zu sich selbst! Wie RTL.de berichtet, postete sie einen Ausschnitt der Sendung in ihre Instagram-Story. Samt lachenden Emojis und der Bemerkung „Sie erinnert mich an …“ Für ihre Fans war da wohl klar, wer gemeint ist.

Was bitte ist „Muschebubu”? Schmuddel-Talk bei „Schwiegertochter gesucht“ auf RTL!

Update vom 21. Januar 2019: Marco (44) scheut schon am Morgen die großen Themen nicht: “Ich würde ja noch ein Kind haben wollen”, erklärt er – am Frühstückstisch mit seinen beiden Anwärterinnen Daniela (43) und Kerstin (51). Der Single-Sachse, der bereits das zweite Mal in der Show sein Liebesglück sucht, hat offenbar keine Zeit zu verschwenden. Nur: Mit Kerstin wird das wohl nichts, sie hat ihre Planung schon abgeschlossen. Daniela hat noch keine Kinder. Und befindet daher: „Also ein Kind würde ja schon gehen, es ist ja noch nicht zu anstrengend, wenn man nur eins hat.“

“Schwiegertochter gesucht“: "Was stellt ihr euch unter körperlicher Nähe vor?"

Nach dem Tagesausflug kehrt das Trio dann ein bei Schwiegermutter in spe Betina (70) – und gleich das nächste große Thema. Denn auch Marcos Mutter fackelt nicht. "Was stellt ihr euch unter körperlicher Nähe vor?", fragt sie bei der ostdeutschen Spezialität Soljanka mit Würstchen. Eine Frage, auf die man auf 1000 Arten antworten kann. Kerstin entscheidet sich für: Küssen und in den Arm nehmen.

Daniela dagegen treibt den Talk bewusst voran: "Und was danach kommt natürlich." Betina ist in ihrem Element: "Und wie würdet ihr euch das so vorstellen? Körperliche Nähe zu geben und zu genießen?" Nicht das Gesprächsthema an sich scheint die zwei Kandidatinnen zu irritieren. Sondern die Begrifflichkeiten: Was ist dieses “Muschebubu”, von dem Betina redet? „Muschibubuschi?“, verspricht sich Kerstin.

“Schwiegertochter gesucht“: Es brennt bei Waldemar

“Muschebubu”! Ein Wort, das im Osten ganz geläufig war und angeblich aus Sachsen stammt. Gemeint ist eine Lichtstimmung, die urgemütlich ist: Man sieht nicht viel, aber gerade noch genug … in der Pfalz geht es unterdessen weniger schummrig-intim weiter, sondern eher praktisch: Hobby-Feuerwehrmann Waldemar (54) probt mit Erika (60), Wanphen (50) und Célia (49) den Ernstfall. Dem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr taugt das Löschen, Wanphen dagegen knallt beim Schlauchauswerfen aus Versehen auf das harte Pflaster. Erikas trockener Kommentar zu dem Ausflug: „Ich habe noch nie einen dicken Schlauch in der Hand gehabt und dass das so schwer dann ist, unhandlich dann.“

Update vom 14. Januar 2019: In der zweiten Folge von „Schwiegertochter gesucht“ lernen wir den Gabelstaplerfahrer Arno (39) kennen. Er wohnt noch bei seiner Mutter Christa (78). Die verriet: „Arno lebt nicht gerne alleine, er hat ja schon eine Ehe hinter sich. Er wünscht sich wirklich von ganzem Herzen eine Person, die zu ihm steht.“

Arno hat eine genaue Vorstellung, wie seine Traumfrau aussehen soll und erklärt seiner Mutter: „Du weißt, dass ich meine hohen Vorstellungen habe, so Paris-Hilton-Format und so Prinzessin, schön gestylt, elegantes Auftreten. Wie so eine süße Paris Hilton halt.“ Es ist also auch kein Zufall, dass er seinen Chihuahua „Paris Hilton“ taufte. RTL ließ sich nicht lumpen und schickte ihm die Hamburger Reinigungskraft Selma (27) und die 41-jährige Eyerusalem vorbei. Selma könnte fast als Paris-Hilton-Double durchgehen (mit viel Fantasie). Auf Twitter finden die User, dass die beiden schon jetzt ein Traumpaar sind. Tatsächlich blieb Arno der Mund offen stehen, als er Selma das erste Mal sah. Er zeigte sich auf Anhieb begeistert und erkannte in ihr womöglich seine Traumfrau ein bisschen wieder.

Ein User sieht bei ihr jedoch mehr Ähnlichkeit mit Daniela Katzenberger.

Andere Nutzer machen sich über die angebliche Ähnlichkeit mit Paris Hilton lustig.

„Schwiegertochter gesucht“: Szene sorgt für Mega-Empörung im Netz

München - Schon in der zwölften Staffel versucht Moderatorin Vera Int-Veen, liebesbedürftige Singles bei der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ an die Frau zu bringen. Und bereits zum Start der neuen Staffel am Sonntag sorgte ein Mutter-Sohn-Gespann für Empörung unter den Zuschauern.

„Ich will keine dicke Schwiegertochter“, stellte die 84-jährige Elsbeth, Mutter des „schüchternen Schweißers“ Waldemar (54), von Anfang an klar. Das sei weder schön, noch gesund. Moderatorin Vera Int-Veen würde den Anforderungen der Schwiegermutter in spe aber genügen: Sie sei gerade richtig.

„Schwiegertochter gesucht“: Twitter-Nutzer ärgern sich über Elsbeth und Waldemar

Nicht nur für Elsbeth, auch für Waldemar ist die schlanke Linie ein absolutes Muss. Diese Anspruchshaltung kommt bei den Fans nicht gut an. „Wenn du aussiehst wie Holzmichel, aber ein Victoria‘s-Secret-Model willst“, schreibt eine Userin auf Twitter. Ein anderer Twitter-Nutzer vermutet, den Grund für Waldemars Single-Dasein nun entlarvt zu haben: „Meine Traumfrau soll schön und schlank sein. Außerdem soll sie alles für mich machen. Ich bin 54, wohne bei meiner Mutter (84) und wünsche mir, dass die Frau bei uns einzieht. Puh ich weiß nicht, eventuell ist er deswegen Single“, mutmaßt der User.

"Meine Traumfrau soll schön und schlank sein.



Außerdem soll sie alles für mich machen.



Ich bin 54, wohne bei meiner Mutter (84) und wünsche mir, dass die Frau bei uns einzieht."



Puh, weiß nicht, eventuell ist er DESWEGEN Single. Bin aber kein Experte.#schwiegertochtergesucht — extrakaese (@extrakaese) 6. Januar 2019

Wer jetzt aber glaubt, Waldemar und seine Mutter seien nur auf Äußerlichkeiten fixiert, der liegt falsch. Für Waldemar ist das wichtigste Kriterium bei der Partnerinnenwahl, dass seine Zukünftige sich mit Mutter Elsbeth gut versteht. Und die Seniorin wiederum hat neben der Figur noch weitere Ansprüche, die nicht verhandelbar sind. So soll die Schwiegertochter in spe keine Haustiere mitbringen, denn überall Haare und Dreck, das könne die 84-Jährige nicht haben. Pech für Kandidatin Célia, die mit einem dreibeinigen Kaninchen anreist. „Ich will keinen Hasen in meinem Haus“, meckert Elsbeth.

+ Single Waldemar und Mutter Elsbeth (1. v.l.) lernen die drei Schwiegertochteranwärterinnen Wanphen, Erika und Célia (v.l.) kennen. © MG RTL D

„Schwiegertochter gesucht“: Elsbeth bricht in Tränen aus

Die dritte Bedingung der Rentnerin: Waldemars Auserwählte muss zu ihr und ihrem Sohn ziehen. „Er muss da bleiben!“, betont die 84-Jährige. Der Grund für ihre Forderung ist jedoch rührend. Elsbeth fürchtet, in einem Pflegeheim zu landen, wenn Waldemar sich nicht mehr um sie kümmert. Als die Wohnort-Frage am Kaffeetisch aufkommt, bricht die sonst so rüstige Rentnerin deshalb plötzlich in Tränen aus.

Zeit für Kandidatin Célia, ihren Hasen-Fauxpas wieder wettzumachen. Sie nimmt sich sofort der aufgelösten Seniorin an. „Nein, Elsbeth, du bleibst schön zu Hause“, redet sie beruhigend auf die 84-Jährige ein. „Und eine von uns wird auch hierbleiben.“ Sogar ein Küsschen ist drin für die Schwiegermutter in spe.

„Schwiegertochter gesucht“: Kandidatin Wanphen ist gerührt, Waldemar überfordert

Nachdem Mutter Elsbeths Tränen getrocknet sind, legt Kandidatin Wanphen (50) nach. Weil Elsbeths emotionaler Ausbruch sie so berührt, beginnt auch die Thailänderin zu weinen. Elsbeth habe sie an ihre eigene Mutter erinnert, erklärt die Thailänderin im Nachhinein. Waldemar wirkt mit den Gefühlsausbrüchen seiner Damen leicht überfordert und hält sich dezent im Hintergrund.

Während das Kennenlernen bei Single Waldemar tränenreich ausfiel, ist die Stimmung bei den drei Schwiegertochter-Anwärterinnen von Lkw-Fahrer Marco aus Sachsen eher angespannt. Misstrauisch wird die Konkurrenz beäugt, und ein Zickenkrieg scheint bereits vorprogrammiert.

„Schwiegertochter gesucht“: Fiesta bei Marco und Bernd

Umso entspannter geht es bei Marco und Bernd zu. Sie sind alte Bekannte, denn die Junggesellen wurden bereits vor einigen Jahren in der RTL-Serie verkuppelt. Doch bei beiden währte das Liebesglück nicht allzu lange, weshalb sie sich nun in einer WG auf Mallorca erneut auf die Suche nach ihren Traumfrauen machen. Um die Frauen in ihrer Finca gebührend zu begrüßen, schmeißen Marco und Bernd eine spanische Party - inklusive Pinata und „Fingerfuht“.

Ob bei der spanischen Fiesta ein Funke übergesprungen ist und wie Waldemars Damen mit der anspruchsvollen Schwiegermutter in spe zurecht kommen, erfahren die Zuschauer in den nächsten Folgen von „Schwiegertochter gesucht“ immer sonntags ab 19:05 Uhr bei RTL.

