Schwerer Unfall in Elvis‘ Familie – „Hartz und herzlich“-Liebling kommen die Tränen

Neue Folgen aus Mannheim

„Hartz und herzlich“: In Elvis‘ Familie steht eine Hochzeit vor der Türe. Seine kleine Schwester wird nach einem schweren Motorradunfall heiraten. Lesen Sie hier mehr:

Auf RTLZWEI laufen endlich wieder die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz Baracken. Die Fans können sich also wöchentlich über Neuigkeiten von ihren Lieblings-Baracklern freuen. Seit der ersten Staffel der Sozialdoku, die ab Mai 2017 auf RTLZWEI ausgestrahlt wird, ist Kult-Mannheimer Elvis mit dabei. In der aktuellen Folge schüttet der Familienvater sein Herz aus – und es kullern Tränen über seine Wange.

MANNHEIM24 verrät, was Elvis‘ Schwester zugestoßen ist – und wie der „Hartz und herzlich“-Star auf den Unfall reagiert.

Elvis, der normalerweise immer für einen Spaß zu haben ist, macht gerade eine schwere Zeit durch. Elvis‘ kleine Schwester hatte einen schweren Verkehrsunfall. Die Folgen belasten den Kult-Bewohner sehr. (sik)

