Schweizer DSDS-Kandidat wirft Dieter Bohlen um - nur mit seinem Gesang 

Stuhl kaputt

„Mach‘ weiter! Mach‘ weiter!“, ruft der am Boden liegende Dieter Bohlen zu einem DSDS-Kandidaten, der gerade Frank Sinatras „Fly Me to The Moon“ singt. Bohlen hatte es wirklich vom Stuhl gehauen.

Köln - „Deutschland sucht den Superstar“-Jurorin Ella Endlich hatte sich erschrocken, als ihr Sitznachbar Dieter Bohlen plötzlich während der Performance des Schweizer Kandidaten Andy Hoffmann vom Stuhl fiel. Sie umarmte Bohlen erleichert, als er sich wieder aufrappelte. „Mach‘ weiter! Mach‘ weiter!“, rief der Poptitan dem Gesangstalent zu, das Frank Sinatras „Fly Me to The Moon“ sang.

„Ich finde das cool. Mit 17! Das ist krass“, kommentierte Bohlen. Er gab später zu: „Hätte ich vorher eine Einschätzung geben müssen, hätte ich gesagt: Das wird nichts.“ Am Ende ging der Kandidat mit einem Recall-Zettel raus - und Bohlens Stuhl wurde repariert.

