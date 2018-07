Schock bei „Grill den Profi“: Todesfall bei Fernsehaufzeichnung

Produktion abgebrochen

+ © Britta Pedersen/dpa/MG RTL D Ruth Moschner moderiert die Vox-Sendung „Grill den Profi“. © Britta Pedersen/dpa/MG RTL D

Bei der Produktion des Sommer-Specials der Vox-Kochshow „Grill den Profi“ ist es am Samstagabend zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Die Aufzeichnung wurde daraufhin abgebrochen.

Magdeburg - Kurz vor der Aufzeichnung der Vox-Show „Grill den Profi“ in der Magdeburger Seebühne am Samstagabend ist es zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Wie der Sender Vox auf unsere Anfrage bestätigte, ist ein Zuschauer während des Publikumseinlasses zur Aufzeichnung des Sommer-Specials zusammengebrochen. „Die Ersthelfer waren sofort zur Stelle und die Vorbereitungen zur Aufzeichnung wurden direkt unterbrochen“, heißt es in der Stellungnahme des Senders weiter.

Zuschauer stirbt trotz Reanimationsversuchen

Ein Notarzt wurde sofort alarmiert und versuchte den Studiogast zu reanimieren. Doch die Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. „Leider hat uns am Ende trotzdem die traurige Nachricht erreicht, dass der Publikumsgast verstorben ist“, so die Mitteilung des Senders. Die Aufzeichnung der Kochshow wurde daraufhin abgebrochen. „Wir sind sehr betroffen und haben umgehend entschieden, dass wir aufgrund dieses tragischen Vorfalls keine Unterhaltungssendung produzieren werden. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen“, so Vox weiter.

Publikum begrüßt Vox-Entscheidung

Nach unbestätigten Informationen der BILD-Zeitung, soll es sich um einen etwa 50-Jährigen gehandelt haben, der zusammen mit seinen Söhnen bei der Aufzeichnung zu Gast war. Das Publikum soll auf die Absage der Sendung dem Bericht zufolge mit Applaus reagiert haben.

Das „Grill den Profi“-Sommer-Special mit Moderatorin Ruth Moschner (42) sollte am 23. September ausgestrahlt werden. Ob und wann die Aufzeichnung nachgeholt wird, ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Artikel zur Vox-Show „Grill den Profi“:

„Grill den Profi“: Star-Koch schmeißt hin - Sendung vor dem Aus

Steffen Henssler: Tränen und Fremdschämen bei "Grill den Henssler"

va