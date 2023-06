Schlagerstar Maite Kelly bekommt Rolle bei „Unter uns“ im TV

SO groß wird ihr Gastspiel

Maite Kelly sagt einfach Hello - in der Schillerallee, die TV-Zuschauer bestens aus der RTL-Serie „Unter uns“ kennen. Wie kürzlich offiziell bekannt wurde, wird sie sich in zwei Folgen der Daily-Soap selbst spielen - und sogar ein Konzert geben.

Maite Kelly feiert Serien-Debüt

Das gab es noch nie. Schlagerstar Maite Kelly (43) schlüpft zum ersten Mal in eine Serienrolle. Ganz aktuell werden gleich zwei Folgen der seit 1994 laufenden Serie gedreht, in der sie sich selbst spielen wird. Auch Details zu der Größe ihres Gastspiels gibt es bereits. So soll Maite Kelly im „Schiller“ ein Konzert geben.

Maite Kelly: Diese Songs singt sie bei „Unter uns“

Es ist einer ihrer größten Hits, nun wird er auch erstmals bei „Unter uns“ zu hören sein: „Sieben Leben“. Genau dieser ist einer von zwei Songs, den Maite Kelly in der RTL-Serie singen wird. Dazu performt die Künstlerin mit „Ich brauch einen Mann“ einen ihrer aktuellen Songs.

Gegenüber RTL äußerte sich Maite begeistert von ihrer Rolle und verrät, warum das Engagement für sie auch einen persönlichen Aspekt hat: „Ich war ein 90er Kind und wir waren bei der ersten Stunde dabei. Für mich ist es daher so eine Mischung aus privater Neugierde wie es hinter den Kulissen aussieht und Nostalgie.“

Ausstrahlungstermine im August

Die „Unter uns“-Folgen mit Maite Kelly werden am 24. und 25. August 2023 um 17.30 Uhr bei RTL zu sehen sein. Schon eine Woche zuvor können Fans beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ reinschauen.

Noch ein Schlagerstar bei „Unter uns“ Bereits im Oktober 2021 feierte ein Schlagerstar in der RTL-Serie sein Debüt - und performte ebenfalls einen Song. Tim Peters, der unter anderem für Michelle und Matthias Reim Songs produziert, war für eine Folge dabei. Dabei sang er „Auf die nächsten 30 Jahre“.

Maite Kelly auch in der „Giovanni Zarrella Show“

Bevor die Sängerin dort ihr Gastspiel gibt, sollten Fans noch einen anderen TV-Termin notieren.. Maite Kelly ist am 22. Juli zu Gast in der „Giovanni Zarrella Show“ (20.15 Uhr im ZDF, live aus der Dortmunder Westfalenhalle). Verwendete Quellen: RTL News

Rubriklistenbild: © Stefan Behrens dpa