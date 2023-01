Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute

6 von 15

Brigitte Nielsen sicherte sich 2012 die Dschungelkrone und ihre Sprüche wie „Was geht los da rein?“ bleiben bis heute in Erinnerung. Verändert hat sich die Hollywood-Schauspielerin dank mehreren Eingriffen vom Beauty-Doc kaum. Ihr OP-Marathon wurde sogar von einem Produktionsteam begleitet. In der Dschungelschow „Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein“ gewann sie 2016 eine erneute Teilnahme im Dschungelcamp, in dem Menderes Bağcı den Sieg einfuhr. 2022 war Brigitte Nielsen Stargast der berühmten ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel“.

