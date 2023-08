Emotionale Videobotschaft von Jürgen Drews lässt Tränen im Fernsehgarten fließen

Bewegender Moment

Am Sonntag trumpfte der „ZDF-Fernsehgarten“ unter dem Motto „Schlagerfestival“ mit allerlei Highlights auf. Eine Videobotschaft von Jürgen Drews sorgte jedoch für einen besonderen Moment.

Mainz – Unter dem Motto „Schlagerfestival“ empfing Andrea Kiewel (58) am Sonntag (13. August) eine Vielzahl an Künstlern im „ZDF-Fernsehgarten“, die allesamt die beliebtesten Kultsongs der vergangenen Jahre performten. Einer der bekanntesten Schlagerikonen ließ es sich dabei nicht nehmen, eine Videobotschaft zum Mainzer Lerchenberg zu schicken: Kein Geringerer als Jürgen Drews (78) sorgte mit seinen Worten für große Emotionen.

Im ZDF-Fernsehgarten: Jürgen Drews schickt Videobotschaft an Norman Langen

Auch, wenn sich Jürgen Drews aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wollte er beim Fernsehgarten-„Schlagerfestival“ dabei sein: Er richtete ein paar persönliche Worte an Norman Langen (38), der an diesem Tag den Drews-Hit „Ich bau dir ein Schloss“ performen sollte. „Norman Langen singt den Song von Onkel Jürgen und ich gucke mir das mal ganz in Ruhe an. Also toi toi toi, Norman“, wünschte er seinem Kollegen in einer Videobotschaft alles Gute.

Noch während der Clip von Jürgen Drews lief, konnte Norman Langen seine Emotionen nicht verstecken. In einer Einblende am Bildschirmrand war zu erkennen, dass sich der ehemalige DSDS-Kandidat eine Träne wegwischen musste. Auch zu Beginn seines Auftritts hatte der 38-Jährige noch feuchte Augen.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Im „ZDF-Fernsehgarten“ drehte sich dieses Mal alles um die größten Schlager-Kulthits

„Ich bau dir ein Schloss“ von Jürgen Drews blieb nicht der einzige Charthit, der in der „Schlagerfestival“-Ausgabe vom Fernsehgarten das Publikum mitriss. Mark Keller und sein Sohn Aaron sangen z. B. den Udo Jürgens-Hit „Liebe ohne Leiden“, Vincent Gross schmetterte „Ohne Dich (schlaf‘ ich heut Nacht nicht ein)“ von der Münchener Freiheit und Vanessa Neigert gab den Manuela-Klassiker „Schuld war nur der Bossa Nova“ zum Besten.

Auch Jürgen Drews‘ Tochter stand im „Fernsehgarten“ auf der Bühne. In einem Interview offenbarte Joelina Drews (27) vor Kurzem, dass sie zuletzt zahlreiche Rückschläge verkraften musste. Verwendete Quellen: ZDF/ZDF-Fernsehgarten

