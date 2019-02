Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin empört mit kurzem Rock: „Sehr ordinär“

„Ich denke, es ist ein Nachrichten-Sender“

+ © Screenshot Instagram Sat.1-Frühstücksfernsehen Alina Merkau empörte viele Zuschauer mit ihrem Outfit. © Screenshot Instagram Sat.1-Frühstücksfernsehen

Das Sat.1-Frühstücksfernsehen ist bekannt für seine modebewussten Moderatorinnen und Moderatoren. Nun empörten sich jedoch viele Zuschauer über den kurzen Rock von Alina Merkau.

Berlin - Sichtlich wohl fühlte sich Moderatorin Alina Merkau im Sat.1-Frühstücksfernsehen, teilte die 32-Jährige doch einige fröhliche Schnappschüsse und Videos nach Ausstrahlung der Sendung mit ihren Fans. Grund für die gute Stimmung dürfte ein wahrlich frühlingshaftes Outfit gewesen sein. Mit einem rosa Pulli, pinken High-Heels und einem kurzen Rock ausgestattet, moderierte Merkau gemeinsam mit Matthias Killing.

Auf die ausgestrahlten Nachrichten dürften sich dabei jedoch nicht alle Zuschauer konzentriert haben, rutschte der Rock der hübschen Blondine doch ein paar Mal verdächtig nach oben. Für Merkau jedoch kein Problem, strotzte sie während und nach der Sendung nur so vor Selbstbewusstsein. Die Moderatorin führte ihr Outfit dann sogar in vielen kleinen Videos auf dem Instagram-Account der Sendung vor.

+ Matthias Killing und Alina Merkau im Frühstücksfernsehen. Die Moderatorin fühlte sich sichtlich wohl. © Screenshot Instagram Sat.1 Frühstücksfernsehen

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Zuschauer empören sich über kurzen Rock

In einem kurzen Video, auf der Facebook-Seite des Sat.1-Frühstücksfernsehen, erklärte die Moderatorin dann das Geheimnis ihrer schönen, glänzenden Beine. Während im Hintergrund Kollege Matthias Killing auf die ausgestreckten Beine starrt und sich Merkau vor der Kamera präsentiert, empören sich viele Zuschauer über die Kleiderwahl der 32-Jährigen. „Ich denke, es ist ein Nachrichten-Sender“, „Wird echt immer billiger“ und „Ich verstehe es nicht ganz, wieso man es so nötig hat, sich in solcher Kleidung und mit diesen sehr ordinären Sitzposen vor die Kamera hinzustellen“, teilen viele Zuschauer ihre Meinung in den sozialen Netzwerken mit. „Solang die sich selber in Szene setzen und in den Vordergrund rücken kann, ist sie zufrieden. Ich kann die nicht mehr sehen“, zetert ein weiterer.

+ Alina Merkaus Rock gefiel nicht jedem. © Screenshot Instagram Sat.1-Frühstücksfernsehen

Ein Nutzer wurde sehr detailliert: „Ich finde den Rock einfach zu kurz, weil dein Sitzen für mich im Zusammenspiel mit den Sandalen-High-Heels auf dem Sofa einfach nur gestellt und anstrengend aussieht, auf dem Stuhl oder im Stehen ist es i.O.. Du hast tolle Beine und eine wunderbare Figur, aber ich finde, dass eure Mode-Stylistin wirklich auf die Jahreszeit achten sollte.“

Viele finden Merkau und ihr Outfit aber auch super. „Die Königin des Morgens“, „Wow ganz bezaubernd“ oder „Tolle Frau, die Alina und schöne Beine hat sie“, heißt es da.

Merkau selbst äußerte sich zu den negativen Kommentaren zunächst nicht, auch das Frühstücksfernsehen selbst kommentierte die empörten Zuschauer-Meinungen nicht. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass eine Moderatorin aus der Sat.1-Sendung für freizügige Momente im TV sorgt. VIP-Expertin Vanessa Blumhagen spaltete vor wenigen Wochen ebenfalls die Meinungen der Zuschauer.

Video: Hier hebt Alina Merkau ihre schönen Beine

Lesen Sie auch: DSDS-Juror Pietro Lombardi flirtet mit Frau - er ahnt nicht, wen er da eigentlich anbaggert.

Extremer TV-Moment bei Lanz: Stefan Kretzschmar kämpft sichtlich mit den Tränen