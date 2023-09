Sandra Maischberger verrät: Nur aus diesem Grund gibt es ihre Talkshow heute noch 

Zwei Jahrzehnte im TV

Moderatorin Sandra Maischberger blickt auf zwei Jahrzehnte „Maischberger“ zurück. Im Interview mit „Bild“ verrät sie, wie es ihre Talkshow so lange geschafft hat, zu überleben.

Berlin/ Köln – Moderatorin Sandra Maischberger (57) hat einen Grund zum Feiern: Bereits seit zwei Jahrzehnten besteht ihre Talkshow „Maischberger“. Im „Bild“-Interview verrät die Moderatorin nun, was das Geheimnis hinter dem langlebigen Erfolg ihrer Sendung ist.

„Maischberger“: Neukonzipierung vor dreieinhalb Jahren

Moderatorin Sandra Maischberger kann es selbst kaum glauben: Bereits seit zwei Jahrzehnten schwimmt sie mit ihrer gleichnamigen Talkshow auf Erfolgskurs, die erstmals im September 2003 ausgestrahlt wurde. „Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber 20 Jahre sind die Hälfte meines Berufslebens. Es fühlt sich toll an, dass wir eine so lange Strecke erfolgreich bespielen konnten“, sagte die Moderatorin.

Das Erfolgsrezept der Sendung, so verrät sie, sei ihre Neukonzipierung gewesen. Denn es hätte gut sein können, „dass es die Sendung nicht mehr geben würde, wenn wir sie nicht vor dreieinhalb Jahren noch einmal komplett neu konzipiert hätten“, so Maischberger. Seit 2019 besteht die Sendung nicht mehr nur aus Talk-, sondern auch aus Meinungselementen.

Moderatorin blick auf zwei Jahrzehnte zurück

Im Interview blickt die Moderatorin auf die Highlights der vergangenen zwei Jahrzehnte zurück, während derer sie zahlreiche Gäste in den Studios des WDR in Berlin und Köln begrüßen durfte. An ihr Interview mit dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918–2015) kurz vor seinem Tod erinnert sich Maischberger besonders gern zurück: „Ich habe viel von Helmut Schmidt gelernt. […] Die Interviews mit ihm waren wie ein journalistisches Schachspiel.“

Ihren Gänsehaut-Moment erlebte die Moderatorin mit dem US-amerikanischen Sänger und Schauspieler Harry Belafonte (1927–2023), der während der Sendung anfing zu singen. Aber auch Box-Weltmeister Wladimir Klitschko (47) beeindruckte die 57-Jährige: „Wladimir Klitschko ist einer der wenigen Gesprächspartner, die ich kenne, der das ganze Gespräch über Augenkontakt hielt. Sehr beeindruckend.“ Ab Mittwoch, den 13. September begrüßt Sandra Maischberger wieder jeden Dienstag und Mittwoch ab 22:50 Uhr ihre Gäste auf ARD.

Schon gewusst: Günther Jauch war früher Sandra Maischbergers Lehrer. Eigentlich interviewt immer nur Sandra Maischberger ihre Talk-Gäste. Bei Barbara Schöneberger darf die Journalistin nun selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Dabei enthüllt sie, was sie mit Günther Jauch verbindet.

