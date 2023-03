Nach Shitstorm wegen TV-Comeback: RTLZWEI zieht bei Dokusoap über Wendler die Reißleine

Neue Show mit Laura Müller

Noch nicht einmal 24 Stunden nach der Ankündigung von RTLZWEI, eine neue Dokusoap mit Michael Wendler und Laura Müller zu bringen, rudert der Sender jetzt wieder zurück.

Update vom 15. März 2023: Noch nicht einmal 24 Stunden nach der Ankündigung von RTLZWEI ein neues Format mit Michael Wendler und Laura Müller plant, ist die Dokusoap offenbar schon wieder Geschichte. Wie DWDL.de berichtet, hätten RTLZWEI mitsamt Produktionsfirmen nach heftiger Kritik an dem Projekt die Reißleine gezogen. „Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben“, heißt es in einer Mitteilung des Senders vom Mittwoch.

Nach der RTLZWEI-Ankündigung des TV-Comebacks von Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller war in der Öffentlichkeit ein wahrer Shitstorm entbrannt. Der Schlagersänger hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verschwörungsideologien im Netz verbreitet und sogar den Holocaust verharmlost.

Das RTLZWEI-Format sollte Wendler und seine schwangere Ehefrau auf ihrem Weg als werdende Eltern begleiten. Nun soll das Format doch nicht produziert werden. „RTLZWEI hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen. Die Produzenten EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions tragen diese Entscheidung in vollem Umfang mit.“

Skandal-Comeback: RTLZWEI gibt Michael Wendler und Laura Müller neue Show

Erstmeldung vom 14. März 2023: Einst hat Michael Wendler als Schlagersänger die Herzen seiner Fans und mit Songs wie „Egal“ oder „Sie liebt den DJ“ auch die Charts erobert. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie zeigt der Musiker plötzlich eine andere Seite. In sozialen Medien wie Instagram oder Telegram verbreitet er Verschwörungsmythen und verharmlost sogar den Holocaust. Zuletzt schlägt sich der 50-Jährige im Ukraine-Krieg auch auf die Seite von Wladimir Putin. Umso überraschender, dass RTLZWEI jetzt eine neue Show mit „dem Wendler“ und seiner Frau Laura Müller angekündigt hat! Über den Shitstorm berichtet MANNHEIM24.

„Baby an Bord bei Michael Wendler und Laura Müller! Noch in diesem Sommer erwartet das Auswanderer-Paar Nachwuchs. RTLZWEI begleitet Lauras Schwangerschaft, wie auch alle Höhen und Tiefen, die die werdenden Eltern gemeinsam erleben“, heißt es in einer Meldung des Senders RTLZWEI. Das absolute Highlight soll dann die Geburt des ersten Kindes von Michael und Laura sein.

„Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht. Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe!“, schwärmt Michael Wendler, der die Babybauch-Fotos seiner Frau Laura kurz nach dem Bekanntwerden der Schwangerschaft auf Onlyfans verkauft.

#RTL2 will dem rechtsextremen Verschwörungslügner #Wendler eine Reality-Show geben. Kommentiert doch hier darunter mal seine schlimmsten Lügen und extremsten Aussagen, die ihr so kennt. Wir fangen an ⬇️ — Volksverpetzer (@Volksverpetzer) March 14, 2023

RTLZWEI verkündet Wendler-Comeback – Baby-Doku mit Frau Laura Müller

Die Ankündigung bringt RTLZWEI viel Gegenwind in den sozialen Medien ein. Denn Michael Wendler ist in den letzten zwei Jahren eher durch seine Skandale als durch Musik aufgefallen. Vor allem auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht der Musiker in dieser Zeit Verschwörungsmythen über die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die deutsche Bundesregierung. Nur zwei Tage vor der Ankündigung von RTLZWEI hat Michael Wendler aber seinen über 90.000 Followern auf Telegram erklärt, dass er den Kanal schließen werde.

Noch Anfang Februar verbreitet der 50-Jährige dort Falschmeldungen zu allen möglichen Themen. Neben ganz viel Werbung für Stromgeneratoren und Pumpernickel geht es vor allem um die „angebliche Corona Pandemie.“ Seit Ende 2020 leugnet Michael Wendler das Coronavirus, wirft der Bundesrepublik in einem Video „grobe und schwere Verstöße“ gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor. Nachdem er kurz darauf Deutschland als „KZ“ bezeichnet, wird er als Juror bei „DSDS“ herausgeschnitten.

+ Nur ein paar der Aussagen, die Michael Wendler auf Telegram geteilt hat. © Rolf Vennenbernd/dpa/Screenshot Telegram

„Fake-Pandemie“ und „Zensur“: Skandale von Michael Wendler belasten RTLZWEI

Immer wieder spricht Michael Wendler von „Fake-Pandemie“ und „Medienzensur“, teilt zudem auf Telegram und Instagram gegen RTL und Journalisten aus. „RTL spührt den Widerstand!! Lügenpresse in Bedrängnis“, schreibt der 50-Jährige Anfang 2022. Immer wieder wirft Michael Wendler den Medien in Deutschland Manipulation und Gleichschaltung vor. Bei RTLZWEI scheint man diese Nachrichten der letzten Jahre aber nicht mehr auf dem Schirm zu haben. Könnte vielleicht auch Xavier Naidoo nach seiner Entschuldigung wieder zurückkehren?

„Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren“, erklärt Michael Wendler eher schwammig in der Nachricht von RTLZWEI. Um welche seiner zahlreichen Skandal-Aussagen es geht, lässt er offen. Der Sänger und seine Frau Laura Müller sehen die Show als „Möglichkeit zum Neustart.“ Außerdem wolle der 50-Jährige, dass sein Kind nicht mit seinen Konflikten und Kontroversen der letzten Jahre verbunden wird. Nach der Entschuldigung von Xavier Naidoo ist Michael Wendler übrigens sehr wütend gewesen.

Mega-Shitstorm nach Ankündigung: Fans gehen wegen Michael Wendler auf die Barrikaden

Auf Twitter erntet RTLZWEI für das Wendler-Comeback einen Mega-Shitstorm. Zahlreiche User können nicht glauben, dass der Sänger trotz der Verbreitung von Verschwörungsmythen und der Verharmlosung der Corona-Pandemie und des Holocausts trotzdem wieder eine Show bekommt.

„Ich habe keine Lust auf einen Sender @RTL_com der einem Hetzer #Wendler eine Bühne gibt“

„Unglaublich @rtl2, dass ihr dieser Dumpfbacke #Wendler wieder ein öffentliches Forum bieten wollt. So ein versiffter Sender...“

„Gehts noch? Auf alle Fälle Boykott garantiert #Wendler“

„Der geht gar nicht. Was sich RTLzwei dabei denkt?“

„Da hat @rtl2 ja mit der #Wendler-Doku eine echte Marktlücke entdeckt: Das normale Leben von Oberschwurblern zeigen und darin so zu tun, als ob es keine Spinner wären.“

Das Wendler-Comeback auf RTLZWEI führt übrigens auch die eigene Initiative „Hass hat Hausverbot“ ad absurdum. Dort wird gegen Hassrede und Diskriminierung gekämpft. Schaut man sich den Telegram-Kanal von Michael Wendler an, findet man gerade davon sehr viel! (dh)

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa