„Im Schlechten auseinandergegangen“: „Hartz und herzlich“-Pascal gibt Trennung bekannt

Es ist vorbei!

„Hartz und herzlich“: Nach einigen Monaten Liebesglück gibt der Benz-Barackler Pascal auf TikTok die Trennung von seiner Freundin bekannt. Wie er mit dem Liebes-Aus umgeht:

Durch die RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim ist Pascal deutschlandweit bekannt geworden. In der Sozialdoku berichtet er über Geldsorgen, Ämterstress und gesundheitliche Probleme. Zusammen mit seiner Mutter Petra und seiner Schwester Selina gibt er auch auf der Social Media-Plattform TikTok persönliche Einblicke in sein Leben, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Pascal und seine Freundin gehen getrennte Wege

In den neuen Folgen „Hartz und herzlich“, die seit Januar auf RTLZWEI zu sehen sind, spricht Pascal über seine Comedy-Videos, die er regelmäßig auf TikTok veröffentlicht. Gemeinsam mit seiner Schwester hat „Hartz und herzlich“-Bekanntheit Pascal sogar seinen ersten eigenen Song produziert. In seinem neuesten TikTok-Post geht es allerdings weniger humorvoll zu – der Benz-Barackler hat traurige Neuigkeiten zu verkünden!

„Ich habe euch etwas zu verkünden. Ich bin leider nicht mehr mit meiner Freundin zusammen“, beginnt Pascal sein TikTok-Video. Er wollte laut eigenen Aussagen seinen Fans selbst Bescheid geben. Der Benz-Barackler gibt keine genauen Gründe für die Trennung an, „liebe Leute, von mir wird nichts kommen. Ich werde keine Sachen preisgeben – wieso, weshalb, warum“. Mit einem Schulterzucken sagt er: „Wir sind leider im schlechten auseinander gegangen“.

„Hartz und herzlich“-Liebling Pascal gibt seine Trennung bekannt - so reagieren die Fans

Wenig ist über die Ex-Freundin von Pascal bekannt. Während so mancher „Hartz und herzlich“-Teilnehmer seine Liebe öffentlich macht – und verliebte Kuss-Fotos mit den Fans teilt, hielt Pascal seine Liebe diskret im Hintergrund. Die Trennung trägt der Benz-Barackler mit Fassung: „Ich weiß, ich werde daraus lernen“. Sein TikTok-Video ist zudem mit der Überschrift „Zeiten ändern sich“ versehen.

In den Kommentaren erhält der Mannheimer von seinen Fans einige tröstende Worte: „Kopf hoch! Es wird schon wieder“ und „Das ist schade, aber es kommen bestimmt wieder bessere Zeiten“, ist etwa unter seinem Post zu lesen. Ein weiterer Nutzer befürwortet Pascals Entscheidung, die Trennungs-Details für sich zu behalten: „Da hast du Recht, man muss nicht alles öffentlich machen“.

Liebes-Aus bei „Hartz und herzlich“-Protagonist: Pascal plant Ausbildung

Trotz der Umstände freuen sich die Fans über neue Folgen aus den Benz-Baracken und sind gespannt, ob „Hartz und herzlich“-Protagonist Pascal die Ausbildung bei einem Einrichtungshaus durchzieht. Fakt ist, der 21-Jährige ist absolut motiviert, etwas an seinem Leben zu verändern.

Diese Motivation teilt auch der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs Jonas: Nach unzähligen Absagen hat der Security-Mitarbeiter endlich eine Wohnung gefunden! Gemeinsam mit Freundin Martina kehrt der „Hartz und herzlich“-Liebling den Benz-Baracken den Rücken – und ist überglücklich mit der Endscheidung! (sik)

Rubriklistenbild: © RTLZWEI/Celine Burghardt/Montage HEADLINE24