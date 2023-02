„Hartz und herzlich“-Bekanntheit Christine wünscht sich Seniorenmobil für 11.000 Euro

Neue Folge aus den Benz-Baracken

„Hartz und herzlich“ – In der RTLZWEI-Sozialdoku äußert Christine einen Wunsch, der nicht gerade günstig ist. Ihr altes E-Bike soll durch ein Seniorenmobil ausgetauscht werden:

Die Teilnehmer der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ erfreuen sich bei Zuschauern in ganz Deutschland großer Beliebtheit. In den neuen Folgen der RTLZWEI-Sendung bekommen die Zuschauer einen Einblick, wie die Bewohner der ehemaligen Arbeitersiedlung in Mannheim mit wenig Geld, aber vielen Problemen klarkommen. Neben Janine, Elvis, Katrin und der inzwischen verstorbenen Gudrun, ist auch die 45-jährige Christine immer wieder in der TV-Sendung zu sehen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Christine besitzt keinen Führerschein – und wünscht sich Seniorenmobil

Der vierfachen Mutter Christine fällt das Laufen aufgrund diverser chronischer Krankheiten immer schwerer. Da die Benz-Baracken-Bewohnerin kein Auto besitzt, hat sie sich nach einer Alternative umgesehen. Zuletzt hat sich die 45-Jährige ein E-Bike zugelegt, um in ihrem Alltag mobiler zu sein. Das über 800 Euro teure Gefährt kam bei den „Hartz und herzlich“-Zuschauern überhaupt nicht gut an – der Einblick in ihre Ausgaben machte die Fans stutzig.

Auch in den neuen Folgen „Hartz und herzlich“ (hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine) klagt Christine darüber, dass sie nicht mobil genug sei: „Ich wollte mir mal ein Seniorenmobil beziehungsweise Krankenfahrstuhl holen, da gibt es ja zwei Varianten: Ein Seniorenmobil mit Überdachung, aber der kostet auch zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Dann ein Krankenfahrstuhl, der dem Auto ähnlich ist, mit 15 km/h – das kann man auch ohne Führerschein fahren, aber das kostet schon mal 11.000“, beschreibt Christine die unterschiedlichen Hilfsmittel.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Christine ist verzweifelt – „Es gibt nicht viele Alternativen“

Diese Summen kann die Sozialhilfeempfängerin auf keinen Fall aufbringen: „Es gibt nicht viele Alternativen, die ich fahren kann, mit [meiner Tochter] und ohne Führerschein“, so Christine im TV weiter. Für Ausflüge mit ihrem neuen Hund Caspar und der 6-jährigen Sophie ist das E-Bike wenig geeignet. Ihre Tochter sei inzwischen so groß, dass sie nicht mehr gemeinsam auf das Elektrorad passen würden.

„In dem Moment, in dem ich trete, treffe ich sie und das ist nicht so toll“, erklärt Christine besorgt. Eigentlich wäre das Seniorenmobil für Christine die beste Lösung – doch es gibt einen Haken! Die Kosten müsste sie wahrscheinlich selbst tragen. „Ich weiß, dass man ein Seniorenmobil mit 6 km/h von der Krankenkasse kriegt, aber auch erst dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht“, verrät die Mannheimerin in der Sozialdoku.

„Hartz und herzlich“-Bekanntheit Christine leidet unter Hüftgelenkarthrose

Christine leidet besonders bei längeren Strecken unter starken Schmerzen. „Ich kann ja laufen, aber nicht so weit, weil ich dann die Schmerzen in der Seite bekomme, von der Hüftarthrose. Das schränkt mich halt beim Laufen ein“, offenbart die vierfache Mutter in der Sozialdoku.

Ob Christine tatsächlich ein Seniorenmobil bei der Krankenkasse beantragt, bleibt vorerst abzuwarten. Die neuen „Hartz und herzlich“-Folgen aus den Benz-Baracken laufen jeden Dienstag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. TVNOW-Abonnenten können sich die aktuellen Folgen auch im Stream anschauen. (sik)

Rubriklistenbild: © Screenshot RTLZWEI/ Celine Burghardt/ Montage MANNHEIM24