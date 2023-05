„Let‘s Dance“-Sieger gesteht: „Ich hatte ein falsches Bild von Anna Ermakova“

René Casselly

Anna Ermakova hat sich von Show zu Show in die Herzen der Jury und der Zuschauer getanzt. Auch den amtierenden „Dancing Star“ René Casselly konnte sie von sich überzeugen.

Anna Ermakova liefert ab – und das jede Liveshow! Zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin sorgt sie bei „Let‘s Dance“ auf RTL regelmäßig für Gänsehaut-Momente. Bei der achten Show hat Anna Ermakova einen Charleston zu „Puppet On A String“ von Sandie Shaw auf das Parkett gelegt und erneut 30 Punkte abgeräumt. Auch der amtierende „Dancing Star“ René Casselly ist voll des Lobes:

Sendung Let's Dance Sender RTL Staffel 16 Ausstrahlung Freitags, 20:15 Uhr

„Let‘s Dance“ auf RTL: Der amtierende Sieger René Casselly hat Anna Ermakova falsch eingeschätzt

Inzwischen gehört Anna Ermakova zu den Favoriten der diesjährigen „Let‘s Dance“-Staffel – so mancher Zuschauer hatte zunächst seine Vorbehalte. So auch der „Let‘s Dance“-Sieger René Casselly. Im RTL-Interview gesteht er: „Bevor ich sie auf dem Tanzparkett gesehen habe oder generell von ihr gehört habe, habe ich ein falsches Bild von ihr gehabt“. Darüber berichtet MANNHEIM24.

Inzwischen sei der amtierende „Dancing Star“ allerdings hellauf begeistert von Anna Ermakova: „Sie ist eine so sympathische und bodenständige Frau – und macht das tänzerisch überragend“, schwärmt er im RTL-Interview weiter. René sei mittlerweile sogar ein richtiger Anna-Fanboy und bezeichnet Anna Ermakovas-Tanzkünste als „Highlight der diesjährigen Staffel“. (Hier alle Sendetermine von „Let‘s Dance“)

„Let‘s Dance“-Sieger René Casselly ist Fan von Anna Ermakova – „man liebt sie einfach“

So schwer die Choreos auch sein mögen – Anna Ermakova lässt die Tänze spielend leicht aussehen. Obwohl Anna Ermakova seit seit ihrer Kindheit an einer schmerzhaften Krankheit leidet, trainiert sie hart für die Liveshows. Diese Stärke kommt auch bei den Fans gut an. René Casselly hat darüberhinaus eine Vorstellung, wieso das Model so gut bei den Zuschauern ankommt.

„Ich glaube, man liebt sie einfach, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen will. Das will sie gar nicht – sie ist eigentlich sehr zurückhaltend und das macht es interessant. Man will einfach mehr von Anna sehen. Ich will auch mehr von Anna sehen“, verrät der 26-Jährige gegenüber RTL.

„Let‘s Dance“-Favoritin Anna Ermakova überzeugt auf dem Tanz-Parkett – „Immer Vollgas geben!“

Anna Ermakova hat zweifellos einige Zuschauer in ihren Bann gerissen – aber die Konkurrenz schläft nicht! Damit die Tochter von Boris Becker am Ende auch wirklich Sieg und damit den „Dancing Star“-Pokal mitnehmen kann, hat René Casselly noch einen Tipp für die Beauty parat, den er im RTL-Interview verrät.

„Anna soll einfach ihren Weg gehen, so wie sie es bisher gemacht hat. Immer Vollgas geben! Sie macht das schon richtig. Ich habe das Gefühl, dass es für sie sehr weit geht“, so René Casselly geradeheraus. Lesen Sie hier, welche „Let‘s Dance“-Kandidaten raus – oder noch dabei sind. (sik)

Rubriklistenbild: © Screenshot RTL/picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd/Montage Headline24