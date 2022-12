RTL gibt Sendetermine bekannt – dann kommt Bohlen zu DSDS zurück

20-jähriges Jubiläum

2023 soll Kult-Castingshow DSDS wieder mit Dieter Bohlen in die 20. Runde gehen. Lesen Sie hier, wann die große Jubiläumsstaffel auf RTL läuft:

DSDS geht nach Angaben des Senders in die letzte Runde, doch in der letzten Staffel des Kult-Formats erhält die Castingshow Unterstützung, die ebenso zur Show gehört, wie schiefe Töne in den Auditions und ganz viel Star-Potenzial. Für die Jubiläumsstaffel von DSDS kommt nämlich kein anderer als Poptitan Dieter Bohlen zurück. Nun gibt RTL endlich bekannt, wann es wieder losgeht, mit Bangen, bitteren Tränen und tobendem Beifall für die Teilnehmer der Talentshow.

MANNHEIM24 verrät, zu welchen Terminen Zuschauer in die Jubiläumsstaffel reinschalten können.

Moderiert werden die Live-Shows diesmal von Laura Wontorra, die dem Publikum unter anderem schon vom RTL-Format „Ninja Warrior Germany“ bekannt sein dürfte. Außer dem Poptitan sitzen Popsängerin Leony, Skandalqueen Katja Krasavice und das DSDS-Original Pietro Lombardi in der Jury. (paw)

