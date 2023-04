RTL feiert „Let‘s Dance“-Jubiläum mit Mega-Show am Karfreitag

„Tänze, Bilder, Emotionen“

Seit 15 Staffeln läuft auf RTL die Erfolgsshow „Let‘s Dance“. Der Sender feiert das Jubiläum am Karfreitag mit einer Sondersendung. Lesen Sie hier, was die Fans erwarten können:

Lesen Sie auch „15 Jahre Let‘s Dance – Tänze, Bilder, Emotionen“: RTL feiert Jubiläum mit Mega-Show „15 Jahre Let‘s Dance – Tänze, Bilder, Emotionen“: RTL feiert Jubiläum mit Mega-Show

Das Konzept von „Let‘s Dance“ ist so simpel wie effektiv. Promis treffen auf Profitänzer und treten am Ende gegeneinander an. Eine Jury vergibt anschließend Punkte und wer die schlechteste Leistung des Abends gezeigt hat, fliegt raus. Das letzte Paar gewinnt die Show. Seit nunmehr 15 Staffeln feiert das RTL-Format mit dieser Formel großen Erfolg. Zum Jubiläum wird daher auf die Highlights der vergangenen Staffeln zurückgeblickt. Zu sehen gibt es das „Let‘s Dance“-Special am Freitag (7. April).

MANNHEIM24 verrät, was die Fans beim großen „Let‘s Dance“-Jubiläum erwarten können.

Am Karfreitag darf im ganzen Land nicht getanzt werden – außer auf RTL. Denn an diesem Abend läuft ab 20:15 Uhr die große Show: „15 Jahre Let‘s Dance - Tänze, Bilder, Emotionen.“ (dh)

Rubriklistenbild: © RTL