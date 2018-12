Rätselhafter Tod: TV-Moderator tot in Billighotel gefunden

Er wurde nur 43 Jahre alt

TV-Moderator Chris Burrous wurde tot in einem Billighotel aufgefunden. Die Hintergründe geben Rätsel auf.

Los Angeles - Der amerikanische NachrichtensprecherChris Burrous ist am Donnerstagmittag unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Er wurde nur 43 Jahre alt.

Als am Donnnerstagmittag um 13.15 Uhr Ortszeit bei der Polizei im kalifornischen Glendale der Notruf einging, war er schon bewusstlos. Der Anrufer, der sich als Begleiter von Burrous ausgab, soll von einer möglichen Überdosis Drogen gesprochen und angegeben haben, dass das Opfer nicht mehr atme. Er habe laut eigener Aussage versucht, erste Hilfe zu leisten. Vergeblich. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte blieb Chris Burrous bewusstlos. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Wie CBS Los Angeles berichtet, wartet die Polizei nun auf den Autopsiebericht. Wer der Mann ist, der den Notruf absetzte und in welchem Bezug er zu dem TV-Moderator stand, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Seltsam mutet auch der Ort des Geschehens an. Ein Hotel der Billigkette „Day Inns“ in Glendale. Nur 15 Minuten Autominuten von Burrous Arbeitgeber, dem lokalen Fernsehsender KTLA am Sunset Boulevard in Hollywood, entfernt. Seit 2011 flimmerte Burrous von dort über den Kanal, präsentierte die Nachrichten des Wochenendes. Was hatte der 43-Jährige Familienvater in dem völlig glanzlosen Bettenbunker der 190.000-Einwohner-Stadt nördlich von Los Angeles zu tun?

Chris Burrous hinterlässt eine Frau, mit der er 15 Jahre lang verheiratet war und eine 9-jährige Tochter.

