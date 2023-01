„Queen im Sarg umdrehen“: Carmen Geiss verrät, wer schuld ist am Streit zwischen Harry und William

„Traurig“

Der öffentlich ausgetragene Streit in der britischen Königsfamilie sorgt weltweit für Entsetzen. Auch bei den Geissens. Und Carmen Geiss hat eine genaue Vorstellung davon, wer die Prinzenbrüder William und Harry entzweit hat.

London – „London calling“ heißt es aktuell in der neuen Staffel von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie.“ Natürlich ist auch der Streit von Prinz William und Prinz Harry, der gerade für große Schlagzeilen sorgt, Thema bei Carmen, Robert und ihren beiden Töchtern Davina und Shania.

Streit zwischen Prinz Harry und seiner Familie beschäftigt auch die Geissens

In seiner Autobiografie „Spare“, die am 10. Januar 2023 erscheint, enthüllt Prinz Harry, der 2020 der britischen Monarchie den Rücken kehrte, so einiges, das seine royale Familie lieber unter Verschluss gehalten hätte. Ein großer Skandal, von dem sich König Charles III, Prinz William und Prinzessin Kate wohl nicht so schnell erholen werden.

Carmen Geiss hat eine genaue Vorstellung davon, wer die Prinzenbrüder William und Harry entzweit hat.

Auch die Geissens diskutieren die neuesten Entwicklungen rund um das britische Königshaus. Carmen lässt dabei durchblicken, dass sie nicht nur Unternehmerin und Realitystar ist, sondern auch Adelsexpertin. Denn für die „Jetset“-Interpretin ist klar, woher der Zoff zwischen William und Harry rührt.

Carmen Geiss gibt Meghan Markle die Schuld am Zoff bei den britischen Royals

„Ich kann schon verstehen, dass die die Biege gemacht haben“, äußert sich zunächst Robert Geiss über den Megxit von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle. Schließlich hätte ja wohl jeder Lust, dem verregneten Londoner Wetter zu entfliehen und lieber unter der Sonne an der Côte d’Azur zu brutzeln. „Ich finde es schon krass, dass jemand in die Royal Family kommt und alle Rules bricht und ihr eigenes Ding macht“, bezieht sich Carmen auf Meghan Markle.

Verkaufsstart von Prinz Harrys Memoiren Am 10. Januar 2023 werden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Reserve“ („Spare“) vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Bereits der Titel sorgte im Vorfeld für Schlagzeilen. Er ist eine Anspielung auf die Redewendung „the heir and the spare“, also „der Erbe und sein Ersatz“. Als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William saß Harry sein Leben lang auf der Ersatzbank. Nun befürchtet man eine Abrechnung von Prinz Harry mit der britischen Königsfamilie.

„Die feine englische Art“ sei es nicht, pflichtet ihr ihr Rooobert bei. Die ehemalige „Suits“-Darstellerin würde nur „den Fame“ benutzen, „um damit Kohle zu machen und groß rauszukommen.“ Sie habe die ganze Familie zerrüttet, so der Multimillionär. Carmen findet das Ganze nur noch „traurig“ und ist sich sicher „da wird sich die Queen noch im Sarg umdrehen.“

Davina und Shania Geiss nutzten den London-Trip auch, um ihren Eltern eine Luxus-Immobilie zu zeigen. Schließlich brauchen die beiden Teenager auch in der britischen Metropole eine Bleibe. Doch Robert Geiss durchschaute den Trick und ließ die beiden abblitzen - ausgerechnet bei der einstigen Wohnung von Lady Diana. Verwendete Quellen: RTL+

