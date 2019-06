TV-Sensation: Heidi Klum moderiert neue Show - auch ein Kaulitz ist dabei  

Neuer Job

Demnächst wird Heidi Klum die Sendung „Queen of Drags“ auf ProSieben moderieren. An ihrer Seite wird auch ein Kaulitz zu sehen sein. So läuft die Show ab.

Köln - Heidi Klum bekommt eine neue Show! Bisher sucht die 46-Jährige für ihre ProSieben-Sendung „Germany’s Next Topmodel“ die attraktivsten Frauen Deutschlands. Nun startet sie als Moderatorin des Formats „Queen of Drags“ durch. Am Mittwoch wurde die sensationelle Nachricht bei den „Screenforce Days“ in Köln verkündet. Und eine Klum kommt zurzeit selten allein. Ihr privates Glück mit Tom Kaulitz wirkt sich nämlich auch auf ihr Arbeitsleben aus. Denn neben dem Supermodel werden in der Jury ihr zukünftiger Schwager Bill Kaulitz (29) sowie Conchita Wurst (31) sitzen.

Bereits in der letzten GNTM-Staffel durfte Bill Werbung für sein Modelabel machen. Im Finale performten die Brüder sogar mit ihrer Band Tokio Hotel.

Die womöglich baldige Frau Kaulitz freut sich auf das Abenteuer: „Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In ‚Queen of Drags‘ werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen.“

Zur Verkündung der TV-Sensation war das Supermodel im Gegensatz zu ihren Jury-Mitgliedern zwar nicht vor Ort, jedoch war sie per Facetime zugeschaltet worden. Das Pikante: Heidi grüßte ungeschminkt aus dem Bett - neben ihr lag natürlich Tom.

ProSieben-Sendung „Queen of Drags“ mit Heidi Klum: Das erwartet die Zuschauer

Bill Kaulitz teilt jene Begeisterung: „Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt.“

Insgesamt zehn Drags werden sich über mehrere Wochen dem knallharten Urteil der Jury stellen, berichtet die Bild. Jede Woche müssen sie eine neue Challenge meistern. Zudem wird Olivia Jones eine Gastrolle übernehmen.

Für Jury-Mitglied Conchita Wurst ist die Zusammenarbeit natürlich etwas ganz außergewöhnliches. Schließlich lebt sie selbst das extrovertierte Dasein einer Dragqueen. „Dass wir das gemeinsam in dieser Show entdecken werden und die gesamte Palette zeigen dürfen, darauf freue ich mich schon ganz besonders“, ist sie bereits voller Vorfreude.

